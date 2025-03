Tradimento Anticipazioni 19 marzo 2025: Guzide vittima di un attentato! Sopravvivrà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 19 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che qualcuno spara a Guzide e a Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 19 marzo 2025 alle 14:10, un uomo in moto spara a Guzide e a Zeynep. La prima ne esce illesa, mentre la seconda viene colpita, ma per fortuna soltanto di striscio. Guzide, sotto shock, riflette sull'accaduto, ed inizia a sospettare che dietro l'attentato subito si nasconda Ismet, che l'aveva minacciata poco prima. Intanto, Selin rinchiude Tolga ed Oylum nel suo appartamento, in modo tale che possano parlare e chiarirsi. Sezai, invece, ancora in carcere, viene accusato di essere a capo di un cartello della droga ed è stato arrestato poco prima della sua partenza per il Canada. Nel frattempo, Tarik assume un hacker, Omer, poiché vuole violare la mail di Guzide...

Tradimento: Guzide rischia la vita!

Attimi di puro terrore per Guzide e Zeynep. Le due stanno camminando per strada tranquillamente, quando all'improvviso un uomo in sella ad una moto estrae la pistola e spara proprio nella loro direzione. Per fortuna Guzide non riporta nessuna ferita, mentre purtroppo Zeyenp viene colpita di striscio. La donna è sotto shock, ma deve recuperare un po' lucidità e riflettere su chi potrebbe esserci dietro questo attentato. Ragionandoci su, Guzide giunge alla conclusione che potrebbe esserci lo zampino di Ismet, che l'aveva minacciata proprio poco prima che si verificasse il fattaccio...

Selin rinchiude Oylum e Tolga nel suo appartamento... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Selin non ha alcuna intenzione di rassegnarsi alla fine del fidanzamento tra Oylum e Tolga, certa che loro sia destinati a stare insieme. Visto il tentativo fallimentare di farli ricongiungere in discoteca, dove lui ha visto lei scatenarsi in pista con Behram, ora la rossa si prepara a mettere in atto un altro piano per raggiungere il suo scopo. Selin rinchiude Oylum e Tolga nel suo appartamento in modo tale da forzarli a confrontarsi e a chiarirsi. Stavolta la giovane avrà il successo sperato oppure sarà un altro buco nell'acqua?

Sezai nei guai fino al collo, nelle Anticipazioni della puntata del 19 marzo 2025 di Tradimento

Sezai resta dietro le sbarre. L'uomo era in partenza verso il Canada, dove avrebbe finalmente rivisto la figlia, con la quale non ha più contatti da molto tempo ormai; purtroppo, però, non è mai giunto a destinazione, dato che la polizia lo ha fermato prima e portato in centrale. Qui, nonostante Sezai continui a dichiararsi innocente, viene trattenuto con l'accusa di essere a capo di un cartello della droga. Per lui si mette male. Riuscirà a venire fuori da questa brutta situazione? Intanto, Tarik sta assumendo un hacker, Omer, affinché riesca a violare la mail di Guzide. Che intenzioni ha stavolta l'avvocato?

