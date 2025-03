Tradimento Anticipazioni 16 marzo 2025: Tolga vede Oylum insieme a Behram! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 16 marzo 2025 su Canale 5: Tolga vede Oylum scatenarsi in pista con Behram, e non reagisce bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 marzo 2025, alle 15:25,Refik, ex dipendente di Oltan, si vuole vendicare di quest'ultimo per il licenziamento: minaccia di togliergli la vita, poi minaccia anche Zelis, se Oltan non si presenterà entro due ore al cantiere con tre milioni di dollari. Quando Ozan tenta di farlo ragionare, Refik diventa ancora più furioso, poiché vuole farla pagare persino a lui. Un operaio mette Tolga al corrente di ciò che sta succedendo, e così il giovane si precipita sul posto insieme a Selin. In seguito si aggiunge Oylum. Tolga riesce a neutralizzare l'aggressore, che in un secondo momento viene portato via. Il ragazzo si allontana, ignorando l'ex fidanzata. Dopodiché, Selin, dispiaciuta per la situazione, spinge Tolga a perdonare Oylum. I due si recano in una discoteca, e vedono la mora ballare spensieratamente con Behram; furioso, il figlio di Tolga se ne va. In verità, Oylum non è lì per divertirsi, bensì per attendere Tarik, che sta per arrivare in compagnia di una giovane influencer, Nilden...

Tradimento: Oltan nel mirino!

Oltan è stato vittima di un attentato, e se l'è vista davvero brutta: la sua vita era appesa ad un filo. Per fortuna, però, è riuscito a sopravvivere. Ora, mentre sta ancora tentando di rimettersi in sesto, l'imprenditore sta per vivere un'altra terribile esperienza. Refik, l'ex dipendente di Oltan, vuole vendicarsi di lui per il licenziamento; così, prima lo minaccia di farlo fuori, poi punta anche Zelis: pretende di essere raggiunto entro due ore al cantiere e ricevere tre milioni di dollari. Interviene Ozan, il quale vorrebbe provare a farlo ragionare, però Refik è indomabile; d'altra parte, vuole farla pagare anche a lui!

Tolga neutralizza Refik! Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Un operaio informa prontamente Tolga di ciò che sta accadendo. Allora, quest'ultimo, insieme a Selin, si dirige in tutta fretta al cantiere, determinato a salvare Oltan. Poco dopo, viene informata anche Oylum, la quale si precipita a sua volta sul posto. Qui, Tolga interviene per neutralizzare Refik, e riesce nell'impresa. L'aggressore viene arrestato e portato via, mentre Oylum osserva con dispiacere l'ex fidanzato trattarla con indifferenza. La giovane sta soffrendo molto per la situazione che si è venuta a creare con Tolga, ma non sa proprio come poter rimediare...

Tolga vede Oylum insieme a Behram, nelle Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2025 di Tradimento

Selin vorrebbe tanto che Oylum e Tolga si riappacificassero. Infatti, da quando lei gli ha confessato che c'è stato un bacio con Behram, lui ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione amorosa, nonostante nutra ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Ora, la rossa sta accompagnando Tolga in discoteca, dove c'è anche Oylum; Selin pensa sia l'occasione giusta per i due di confrontarsi, però si sbaglia. Quando Tolga vede Oylum scatenarsi in pista insieme a Behram, furente, se ne va via. Quello che non sa, è che la mora non è lì per divertirsi: sta aspettando che arrivi suo padre Tarik, che si sta per presentare in compagnia di una giovane influencer, Nilden...

