Tradimento Anticipazioni 21 marzo 2025: Guzide scopre che Tarik voleva ucciderla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 21 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide scopre che dietro all'attentato subito c'è proprio Tarik!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 21 marzo 2025 alle 14:10, Sahin racconta a Guzide la verità: Tarik, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato Orhan per intimidirla. La donna, sotto shock, ne parla con i figli, ed Ozan va su tutte le furie. Guzide lo supplica di non intervenire per farsi giustizia da solo, anche perché lei è pronta a sporgere denuncia. Intanto, Umit prende l'ex cognato di petto e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si assume la responsabilità delle sue azioni. Tuttavia, Tarik riesce a corrompere l'altro, promettendogli che gli farà rivedere sua figlia. Dopodiché, l'avvocato viene interrogato dalla polizia, ma nega ogni suo coinvolgimento anche davanti ad un video con la testimonianza di Sahin...

Tradimento Puntata del 21 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Tradimento del 21 marzo 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 21 marzo 2025

Tradimento: Ozan scopre che Ismet è morto!

Guzide ha vissuto dei momenti di puro terrore. La donna stava attraversando la strada insieme a Zeynep, quando un motociclista sbucato dal nulla ha iniziato a sparare proprio nella loro direzione. Guzide ne è uscita illesa, mentre la giovane è stata colpita di striscio. La giudice, ripresasi dallo shock, ci ha ragionato su, e alla fine è giunta alla conclusione che dietro questo attentato potesse esserci Ismet, il quale l'aveva minacciata proprio poco prima del fattaccio. Tuttavia, quando Ozan è andato a prenderlo di petto, ha scoperto che Ismet era passato a miglior vita, stroncato da un infarto...

Guzide scopre che c'è Tarik dietro l'attentato... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide sta per scoprire un'agghiacciante verità in merito a ciò che è le è accaduto. Sahin racconta alla donna qual è la verità sull'agguato che ha subito: Tarik, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato Orhan per intimidirla. Guzide non può credere alle sue orecchie. Pur sapendo quanto l'ex marito sia spietato, non si sarebbe mai immaginata che si sarebbe potuto spingere fino a questo punto. Sconvolta, ne parla con i figli, scatenando l'ira di Ozan; poi, però, supplica quest'ultimo di non farsi giustizia da solo, perché se ne occuperà lei...

Tarik interrogato dalla polizia, nelle Anticipazioni della puntata del 21 marzo 2025 di Tradimento

Umit è sconcertato, tanto quanto Guzide, Ozan ed Oylum per ciò che è venuto a galla. Furibondo, l'uomo va a prendere di petto Tarik e, dopo averlo definito una persona senza scrupoli, lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si assume le responsabilità delle sue azioni. A questo punto, l'avvocato contrattacca, corrompendo Umit: gli promette che gli farà rivedere sua figlia. Essendo il suo punto debole, il fratello della giudice non può far altro che abbassare il capo ed annuire. In un secondo momento, Tarik viene convocato ed interrogato dalla polizia: Guzide lo ha denunciato per l'attentato subito. L'uomo nega con forza, respingendo ogni accusa di un suo possibile coinvolgimento, e lo fa nonostante ci sia un video con la testimonianza di Sahin!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 16 al 22 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.