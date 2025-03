Tradimento Anticipazioni 18 marzo 2025: Yesim fa una scoperta sconvolgente...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 18 marzo 2025 su Canale 5: Yesim sta per entrare a conoscenza di una dura realtà...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 marzo 2025, alle 14:10, Sezai viene interrogato in centrale, e continua a dichiararsi innocente: non c'entra nulla con i reati di cui viene accusato. Nonostante ciò, l'uomo viene trattenuto. Intanto, Tarik, entrato in possesso del suo telefono, scrive a Guzide fingendosi Sezai per comunicarle di essere giunto in Canada sano e salvo. Yesim ed Ilknur, invece continuano ad essere al buio, e senza elettricità: tutte le utenze sono state chiuse dalla giudice con la vendita dell'immobile. Allora, le due chiedono all'uomo d'intervenire per risolvere la situazione, non sapendo che Tarik ha le mani legate, non essendo il proprietario dell'abitazione. Quando Yesim scopre che la casa appartiene ad un cliente del suo amante, Kadir, non la prende per niente bene...

Tradimento: Sezai in arresto!

Sezai, come ha raccontato a Guzide, non ha più rapporti con sua figlia: quest'ultima lo ritiene responsabile per la morte della madre, la quale si tolse la vita dopo che lui l'accusò ingiustamente di essere un'adultera. Tuttavia, anche grazie al supporto offertole dalla giudice, Sezai si è fatto coraggio, ed ha deciso che fosse giunto il momento di provare a ricucire i rapporti con la figlia; allora, ha comunicato a Guzide di essere pronto a partire per il Canada, dove finalmente l'avrebbe rivista. Purtroppo, però, l'uomo non è mai giunto a destinazione, dato che la polizia lo ha fermato prima...

Tarik si finge Sezai... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Sezai è stato fermato dalla polizia, ed ora si trova in centrale, dove continua ad essere interrogato e continua a dichiararsi innocente. A quanto pare, però, non viene creduto, visto che, nonostante ribadisca di non avere nulla a che fare con i reati di cui viene accusato, viene comunque trattenuto. Che cosa ne sarà di lui? Nel mentre, come se non bastasse, Tarik è entrato in possesso del telefono di Sezai. Adesso l'avvocato, fingendosi il rivale in amore, sta mandando un messaggio a Guzide proprio per comunicarle che è giunto in Canada sano e salvo. Lei, che era in trepidante attesa di sue notizie, visto che non era più riuscita a rintracciarlo, legge l'sms e si tranquillizza...

Yesim fa una scoperta sconcertante, nelle Anticipazioni della puntata del 18 marzo 2025 di Tradimento

Pagata la cauzione di due milione e mezzo di lire turche, Yesim può finalmente uscire di prigione e tornare a casa dalla piccola Oyku. Peccato che qui troverà ad attenderla una brutta sorpresa: tutte le utenze sono state chiuse da Guzide dopo la vendita dell'abitazione. Dato che lei ed Ilknur sono ancora al buio e senza elettricità, chiedono a Tarik di prendere subito in mano la situazione per risolverla quanto prima. La verità, però, è che l'avvocato non può proprio farci niente, visto che non è il proprietario della casa in questione: essa appartiene al suo cliente, Kadir. Nel momento in cui Yesim lo viene a sapere, va su tutte le furie...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 16 al 22 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.