Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale: Ecco che cosa succederà Stasera, 16 marzo 2025, su Canale5

Tradimento torna a farci compagnia con una lunga puntata serale nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda stasera, 16 marzo 2025.

Tradimento ci dà appuntamento anche stasera, domenica 16 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale5. La Soap Opera turca, da questa settimana, è arrivata anche nella domenica pomeriggio e ci lascia sempre più con il fiato sospeso. Guzide è al centro di trame intriganti e complesse e tutta la sua famiglia è stata letteralmente sconvolta dai fatti. Riuscirà la giudice a riportare ordine nella sua vita e in quella dei suoi cari?

Intanto oggi ci aspetta una puntata lunghissima, ricca di colpi di scena. Vediamo insieme cosa succederà oggi.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle scorse puntate di Tradimento, andate in onda dal 10 al 16 marzo 2025, Tarik ha scoperto l’inganno di Yesim e Nihal e ha deciso di vendicarsi delle due donne. Nel mentre Tolga e Oylum si sono allontanati a causa di Behram, che ha fatto di tutto per sedurre la ragazza ed è riuscito a strapparle un bacio. Guzide si è presa la sua vendetta contro Yesim; visto che la donna non ha saputo trattenere la sua ira contro la sua rivale, la giudice è passata all’attacco e ha fatto arrestare la madre di Oyku con l’accusa, purtroppo per lei vera, di omicidio.

Sezai vuole ritrovare sua figlia e per questo ha preso la decisione di partire per il Canada. Ozan e Oltan sono stati minacciati da un ex dipendente di Oltan, deciso a prendersi la sua vendetta per essere stato licenziato.

Tradimento: ecco le Anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 16 marzo 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Tradimento, in onda questa sera - domenica 16 marzo 2025 - su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo Oylum sempre più nei guai. Tolga ha visto la sua ex ballare con Behram e ha deciso di non concederle la seconda opportunità che Selin lo aveva spinto a darle. Elmas approfitterà della situazione e consegnerà ai giornali scandalistici delle foto che ritraggono la ragazza e Behrma insieme. Sezai confermerà a Guzide la sua intenzione di partire per il Canada ma quando sarà in viaggio verso l’aeroporto, la polizia lo bloccherà. La giudice sarà convocata da vicepresidente dell’ordine degli avvocati, che ha ricevuto una segnalazione su di lei. Guzide è accusata di aver divulgato segreti commerciali su un suo cliente ed è ovvio che dietro ci sia lo zampino di Tarik. Per smascherare coloro che hanno cercato di incastrarla, la giudice deciderà di fare una diretta social.

Mentre sta vedendo il video della sua ex compagna, Tarik sarà rapito. Ad accorgersi della sua assenza sarà Yesim che, tornata a casa dopo essere stata rilasciata per gli arresti domiciliari, si renderà conto che Guzide ha fatto in modo di staccarle la corrente elettrica. Oylum è disperata per quanto successo e si sfogherà con Guzide, che le prometterà di non mettersi più contro il suo amore per Tolga, la inviterà a seguire il suo cuore e a non commettere i suoi stessi errori. Behram approfitterà del momento per presentarsi a casa della ragazza e per proporle di uscire. Oylum sarà restia ma soprattutto è preoccupata per le voci che circolano su Tolga e Selin, che viene presentata come la nuova fidanzata del ragazzo.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il sabato alle ore 15.05 e la domenica sia nel pomeriggio alle ore 15.30 sia in prima serata alle ore 21.30 sempre su Canale 5.