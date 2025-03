Tradimento Anticipazioni 17 marzo 2025: Tarik costretto a cedere alle richieste dei rapitori!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 17 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Tarik si vede costretto ad acconsentire a tutte le richieste dei suoi rapitori!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 17 marzo 2025 alle 14:10, Behram scopre che Oylum e Tolga si sono ufficialmente lasciati, quindi si affretta ad andare a bussare alla porta della giovane, con la scusa di volerle portare un dolce. Tuttavia, il ragazzo si ritrova davanti ad una Oylum piuttosto infastidita: ha scoperto che l'ex fidanzato e la migliore amica sono stata paparazzati insieme, e che Selin viene indicata come la nuova fiamma di Tolga. Intanto, Tahir sta mettendo Tarik alle strette: pretende che faccia togliere l'ingiunzione di Elmas sul suo terreno, altrimenti dovrà consegnargli 5 milioni di dollari entro un mese. L'avvocato giura che gli darà tutto ciò che vuole, e così viene rilasciato dai rapitori. In verità, Tahir ed Elmas sono in combutta, e lei si aspettava di poter ottenere un risultato immediato: dovrà invece rassegnarsi ad attendere 30 giorni...

Tradimento: Tolga ha lasciato Oylum!

Che Behram abbia iniziato a nutrire un forte sentimento nei confronti di Oylum, che va oltre quello della semplice amicizia, è sotto gli occhi di tutti. La diretta interessata, invece, non ha neanche bisogno di ipotizzarlo, visto che glielo ha confessato lui stesso. Una sera, complice qualche bicchiere di troppo, Behram si è lasciato andare ad una romantica dichiarazione d'amore, che, tra l'altro, è stata seguita da un bacio appassionato. Oylum, pentita, gli ha chiesto di dimenticare ciò che era accaduto, ma poi, sentendosi in colpa, ha vuotato il sacco con Tolga. Quest'ultimo, inevitabilmente, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione...

Oylum furibonda... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Behram sta per fare una scoperta che lo spingerà a compiere la sua prossima mossa. Il giovane, entrato a conoscenza del fatto che tra Oylum e Tolga è davvero finita, va a trovare la sua bella a casa, con la scusa di volerle portare un dolce. Tuttavia, Berham s'imbattere in una Oylum che non è per niente di buonumore. La mora è a dir poco adirata perché è appena venuta a sapere che il suo ex fidanzato è stato paparazzato in compagnia di Selin, che, tra l'altro, viene indicata come la sua nuova fiamma. Dato che stiamo pur sempre parlando della sua migliore amica, Oylum è ancora più arrabbiata!

Tarik alle strette, nelle Anticipazioni della puntata del 17 marzo 2025 di Tradimento

Mentre Guzide stava facendo una diretta social per denunciare il complotto contro di lei, Tarik la stava ascoltando con interesse. Ad un certo punto, però, si è visto costretto ad interrompere la visione, dato che qualcuno lo ha preso e portato via con la forza. L'uomo è stato rapito, ed ora viene messo alle strette da Tahir, il quale sta avanzando una pretesa: vuole che Tarik faccia togliere l'ingiunzione di Elmas sul suo terreno, altrimenti gli dovrà consegnare ben 5 milioni di dollari entro un mese. Allora, pur di uscire da questa brutta situazione, l'avvocato acconsente alle sue richieste. Ciò che Tarik non sa è che Tahir ed Elmas sono complici. Lei, tra l'altro, si augurava di poter ottenere un risultato immediato, ed invece dovrà mettersi l'anima in pace ed attendere questi trenta giorni prima di mettere le mani sull'ingente somma...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.