Tradimento Anticipazioni 22 marzo 2025: Oyku viene rapita! Ecco da chi...

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 22 marzo 2025 su Canale 5: La piccola Oyku viene sequestrata... da Ozan! Che cosa ha in mente quest'ultimo?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 marzo 2025, alle 15:10, Tolga incontra Oylum davanti a casa di Selin, e per farla ingelosire assume un atteggiamento affettuoso nei confronti della rossa. Allora, la mora si va a rifugiare tra le braccia di Behram. Guzide ed Ozan tentano di dissuaderla, ma Oylum non sente ragioni, vuole stare con il cugino di Nazan. Dopodiché, Ozan ed Oylum si recano in tribunale per cambiare il loro cognome: desiderano abbandonare quello paterno e prendere quello materno. Tarik lo scopre e reagisce con rabbia, ossia pubblicando le foto in cui l'ex moglie è in compagnia di Sezai per accusarla di adulterio. Il figlio lo viene a sapere, e la sua apparente calma insospettisce Umit. Nel mentre, quest'ultimo informa Tarik che Guzide ed Elmas vogliono fargli causa. Umit, sentendosi in colpa per aver pugnalato alle spalle la sorella, vorrebbe confessarle tutto. Per finire, Ozan raggiunge l'hotel in cui alloggia il padre e porta via con sé la piccola Oyku. Il giovane ricatta Tarik: se vuole riavere la figlioletta, dovrà venire a prenderla di persona. Quando l'avvocato si reca nel luogo dell'appuntamento, però, ad attenderlo c'è una brutta sorpresa...

Tradimento: Oylum si rifugia tra le braccia di Behram!

Tolga si sta per imbattere in Oylum davanti casa di Selin, e si mette subito in moto per farla ingelosire: si sta comportando in modo affettuoso con al rossa. La mora assiste attonita alla scena. Indispettita, Oylum si dirige in fretta e furia da Berham, per rifugiarsi tra le sue braccia: sembra sia determinata ad intraprendere una relazione amorosa con lui. Quando lo vengono a sapere Ozan e Guzide, i due non reagiscono bene, tanto che tentano di convincerla a tornare sui suoi passi; peccato che la giovane non abbia la minima intenzione di dar loro ascolto...

Umit sospetta di Ozan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Ozan ed Oylum si stanno dirigendo verso il tribunale: hanno deciso di cambiare il loro cognome. Quando Tarik viene a sapere che i figli vogliono abbandonare il suo cognome per prendere quello materno, va su tutte le furie, e si mette subito ad escogitare un piano di vendetta. Poco dopo, l'avvocato fa pubblicare le foto in cui è ritratta Guzide in compagnia di Sezai, per poi accusarla di adulterio. Ozan entra a conoscenza del gesto paterno, ma, sorprendentemente, sembra mantenere la calma, tanto che Umit sospetta che stia segretamente tramando qualcosa...

Ozan rapisce Oyku, nelle Anticipazioni della puntata del 22 marzo 2025 di Tradimento

Umit, corrotto da Tarik, sta informando quest'ultimo sulla prossima mossa di Guzide ed Elmas: vogliono fargli causa. In un secondo momento, l'uomo è preda dei sensi di colpa, poiché sente di aver tradito sua sorella. Allora, Umit si prepara a confessarle la verità. Lo farà davvero? Nel mentre, quest'ultimo faceva bene a sospettare dell'apparente calma di Ozan. Il nipote, infatti, sta raggiungendo l'albergo in cui alloggia suo padre, e porta via con sé la piccola Oyku appositamente per ricattarlo: se vuole riavere la figlioletta, Tarik dovrà presentarsi di persona nel luogo prestabilito. Nel momento in cui l'avvocato arriva nel posto indicato da Ozan, però, ad attenderlo c'è una sgradevole sorpresa... Di che cosa si tratterà?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.