Tradimento Anticipazioni 20 marzo 2025: Ozan assiste ad una scena che lo manda su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 20 marzo 2025 su Canale 5: Ozan sta per vedere qualcosa che gli farà perdere le staffe...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 marzo 2025, alle 14:10, Ozan e Zelis si recano alla Pedromol perché lui vuole affrontare Ismet; poi, però, scopre che quest'ultimo è morto d'infarto poco prima. Dopodiché, Ozan accompagna Oylum a casa di Guzide, e qui assiste di nascosto ad una scena che lo infastidisce molto: Behram che accarezza la spalla a sua sorella. Furioso, se ne va. Intanto, Tarik, con la mail dell'ex moglie, scrive alla figlia di Sezai per dirle che il padre le aveva nascosto la verità sui loro incontri; poi la blocca...

Tradimento: Guzide ha rischiato la vita!

Ozan è fuori di sé dalla rabbia. Il giovane non riesce a credere che Guzide ha realmente rischiato la vita in un agguato. Quest'ultima, infatti, stava camminando serenamente in mezzo alla strada insieme a Zeynep, quando un motociclista ha sparato nella loro direzione. Guzide ne è uscita illesa, mentre la ragazza è stata colpita di striscio. Superato lo shock iniziale, la giudice ci ha ragionato su, e alla fine è giunta alla conclusione che dietro l'attentato dovesse esserci Ismet, il quale l'aveva minacciata proprio poco prima. Ora Ozan si prepara a prendere seri provvedimenti...

Ozan su tutte le furie... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Determinato a vendicare Guzide, Ozan, accompagnato da Zelis, si sta recando alla Pedromol, dove sa di poter trovare Ismet, ossia il presunto responsabile di quanto accaduto alla madre. Tuttavia, una volta giunto a destinazione, il moro fa una scoperta che lo lascia di stucco: Ismet è morto, un infarto l'ha stroncato proprio poco prima. In un secondo momento, Ozan, ancora turbato dalla notizia, accompagna Oylum a casa di Guzide, e qui assiste ad una scena che lo rende ancora più nervoso: vede Behram accarezzare amorevolmente la spalla della sorella. Irritato, il figlio di Tarik e Guzide si allontana velocemente...

Tarik mette in atto un altro diabolico piano, nelle Anticipazioni della puntata del 20 marzo 2025 di Tradimento

Tarik non ha alcuna intenzione di mollare la presa: è determinato come non mai a distruggere Guzide, ed anche il suo amico Sezai. Così, dopo aver inviato un sms all'ex moglie fingendosi proprio l'avvocato per rassicurarla sul fatto che fosse arrivato sano e salvo in Canada - mentre invece Sezai si trova in carcere -, ha assunto un hacker, Omer, affinché violasse la mail di Guzide. Adesso che è riuscito nel suo intento, l'uomo utilizza la suddetta mail per scrivere alla figlia di Sezai e farle sapere che il padre le aveva nascosto la verità circa i loro incontri. Fatto ciò, la blocca.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 16 al 22 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.