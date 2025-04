Tradimento Puntata Serale: ecco cosa succederà Stasera, 18 aprile 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata serale di Tradimento, in onda questa sera su Canale5.

Tradimento ci aspetta stasera, venerdì 18 aprile 2025, con la sua puntata serale in onda su Canale5 alle ore 21:35. È iniziata la seconda stagione della Soap che sarà altrettanto intrigante e piena di colpi di scena. Gudize la sua famiglia si troveranno ad affrontare nuove minacce e nuovi nemici, ma soprattutto dovranno lottare per far trionfare l’amore. Ma cosa succederà negli episodi in onda oggi in prima visione TV? Scopriamolo insieme.

Tradimento: due matrimoni nelle trame serali della Soap

Ozan ha chiesto a Zelis di sposarlo e la ragazza ha accettato con grande entusiasmo. I due giovani sono diventati marito e moglie di nascosto, senza dire niente a nessuno e solo con i loro testimoni. Dopo la conclusione della cerimonia, Zelis informerà sua madre che non sarà per niente contenta del fatto che la sua adorata figlia sia imparentata con Guzide mentre Ozan confesserà tutto quello che è successo alla sua famiglia per difendere sua moglie dalle accuse di Umit, che ritiene la giovane fin troppo compromessa con Yesim.

Tolga sposa Selin nella puntata serale di tradimento

Tolga confesserà a suo padre che Selin ha deciso di lasciarlo. Oltan capirà che c’è lo zampino della madre della ragazza, che lui stesso aveva spinto a frenare sua figlia. I due ragazzi, nonostante le loro famiglie siano contrarie al loro matrimonio, decideranno di procedere comunque e Serra mostrerà sui social i preparativi del grande evento. Oylum li vedrà sul web e non riuscirà a togliersi dalla testa le nozze tra il suo amato e la sua nuova fidanzata. Behram si renderà conto dello stato d’animo della moglie e si infurierà con lei durante una cena a casa di Guzide.

Oltan continuerà a spingere Tolga a non sposarsi ma suo figlio sarà determinato ad andare avanti con i suoi piani. Qualcosa però potrebbe cambiare anche perché l'imprenditore, dopo aver visto il video in cui Suat spara a Tolga su ordine di Behram, vorrà vendetta.

Tradimento, anticipazioni puntata serale: Yesim pronta a incastrare Tarik

Yesim sarà disperata e arriverà persino a chiedere aiuto a Guzide per poter riavere sua figlia. La donna però sarà presto testimone di un qualcosa che potrebbe cambiarle la vita e che potrebbe finalmente farle riabbracciare la sua bambina. Yesim ascolterà per caso una conversazione telefonica tra l’avvocato e Korkmaz. I due uomini decideranno di incontrarsi e lei li seguirà fino al luogo del loro incontro. Korkmaz chiederà aiuto a Tarik per fuggire ma lui rifiuterà di dargli una qualsivoglia mano. A questo punto il criminale minaccerà il legale di trascinarlo a fondo con lui e scatenerà la furia omicida di Tarik. Yesim assisterà a tutto questo nascosta nell’ombra.

Tradimento anticipazioni: Oylum vittima di un terribile incidente

Mualla continuerà a ritenere che Oylum non debba lavorare e si debba occupare solo al figlio che sta per nascere. Convincerà suo figlio a impedire alla moglie di sostenere l’esame di abilitazione. Levent seguendo gli ordini di Behram cercherà di impedire alla ragazza di arrivare all’Istituto per tempo, ma a causa di diversi intoppi, sarà costretto a fermarla provocando un incidente in auto. La giovane verrà portata al pronto soccorso e le sue condizioni risulteranno immediatamente drammatiche. I medici informeranno il marito che molto probabilmente dovrà decidere se salvare la sua consorte o suo figlio.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì anche nella prima serata di Canale 5.