Tradimento Anticipazioni 18 aprile 2025: Yesim umiliata in diretta tv!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 18 aprile 2025 su Canale 5: Yesim partecipa ad un programma tv per fare la vittima, ed invece viene messa alla gogna!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 aprile 2025, alle 14:10, Yesim prende parte ad un programma tv per raccontare la sua storia, e per fare un appello a Tarik: vorrebbe che le riportasse la piccola Oyku, senza la quale non può più vivere. Tuttavia, nel corso della diretta, Vedat, ex marito di Burcu, contatta lo studio televisivo per accusare la mora di essere responsabile della morte dell'ex moglie. Inoltre, nel corso della diretta, vengono mostrati video e foto in cui Yesim è insieme ad altri uomini. Furibonda, quest'ultima se ne va in fretta e furia!

Tradimento: Yesim disperata...

Yesim è in preda alla disperazione. La donna è stata separata dalla piccola Oyku, e non riesce più a tollerare questa distanza che c'è tra di loro. Quindi, pur di potersi ricongiungere alla bambina, Yesim ha commesso qualche colpo di testa, primo fra tutti il tentativo di rapirla. Tarik, però, è stato in grado d'intercettarla e fermarla per tempo; così, l'ha cacciata via in malo modo, e poi ha deciso di prendere subito dei seri provvedimenti contro di lei. Poco dopo, infatti, l'avvocato ha richiesto un ordine restrittivo affinché non si avvicinasse più ad Oyku e l'ha fatta portare in centrale...

Yesim escogita un piano... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Alla fine, Tarik ha deciso di far uscire Yesim dal carcere, ritirando la denuncia. Nonostante ciò, l'uomo ci ha tenuto a precisare che questo non significava che le avrebbe consentito di rivedere Oyku, anzi: avrebbe dovuto continuare a tenersi a debita distanza dalla figlioletta, altrimenti l'avrebbe fatta finire nuovamente dietro le sbarre. A questo punto, non sapendo che cos'altro fare per raggiungere il suo scopo, la poverina, in preda al panico, si mette ad escogitare un altro dei suoi piani, e stavolta decisamente più alternativo del solito...

Yesim umiliata in diretta tv, nelle Anticipazioni della puntata del 18 aprile 2025 di Tradimento

Yesim sta partecipando ad un programma tv per raccontare la sua storia, sperando così d'impietosire tutti coloro i quali sono all'ascolto. In seguito, fa un accorato appello a Tarik, chiedendogli pubblicamente di consentirle di riabbracciare Oyku, della quale sente terribilmente la mancanza. Tuttavia, la sua immagine da madre perfetta, e soprattutto da perfetta vittima, viene sporcata da Vedat, ex marito della defunta Burcu, il quale telefona in diretta per accusarla apertamente di essere responsabile della morte dell'ex moglie. Come se non bastasse, sullo schermo vengono proiettati video e foto in cui si vede Yesim insieme ad altri uomini. Lei, furibonda, lascia lo studio televisivo in fretta e furia!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 13 al 19 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.