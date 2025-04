Tradimento Anticipazioni 19 aprile 2025: Oylum ed il bambino che aspetta in punto di morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 19 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum, incinta di sette mesi, ha un terribile incidente automobilistico... Si salverà?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 19 aprile 2025 alle 14:50, Oylum, incinta di sette mesi, resta vittima di un incidente stradale: la colpa è tutta di Behram, che aveva escogitato un diabolico piano per impedire alla moglie di arrivare per tempo al test di ammissione all'Università. In ospedale, il moro viene informato dai medici del fatto che potrebbero non riuscire a salvare sia Oylum che il bebè che porta in grembo, visto che le loro condizioni sono critiche. In un secondo momento, Behram viene raggiunto da un proiettile proprio fuori dalla struttura. Mualla, che ha visto tutto, giura vendetta. Il giovane è tra la vita e la morte. Per finire, grazie ad un flashback scopriamo che Oylum potrebbe essere all'ottavo mese, quindi il figlio sarebbe in verità di Tolga e non di Behram...

Tradimento: Il piano di Behram...

Oylum è molto agitata: è il giorno del test d'ammissione alla Facoltà di Ingegneria Biomedica. Behram convince l'amata a non attendere l'arrivo di Guzide, e la spinge ad andare con il suo autista, Levent, poiché in questo modo non rischierebbe di fare tardi. Mentre stanno viaggiando in macchina, il tirapiedi del moro è costretto ad arrestare la sua corsa, visto che c'è un lavoratore alle prese con un camion in panne; in verità, quest'ultimo è un uomo che è stato assoldato dal moro, che non vuole che Oylum intraprenda questo percorso di studi...

Oylum in punto di morte... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum non demorde, e chiede a Levent di proseguire attraverso una via secondaria. A questo punto, lui non può far altro che accontentarla. La strada in questione, tuttavia, è disseminata da buche enormi, tanto che Levent perde il controllo del veicolo e va a sbattere contro un albero, poi perde i sensi. La ragazza, invece, ha una brutta ferita sulla testa ed un'altra sul pancione. Una volta giunta in ospedale, è chiaro sin da subito che le sue condizioni sono critiche. Behram, preda dei sensi di colpa, viene informato dai medici che presto potrebbe dover scegliere se vuole che viva Oylum oppure il loro figlioletto: i dottori potrebbero non riuscire a salvare entrambi...

Can non è figlio di Behram, nelle Anticipazioni della puntata del 19 aprile 2025 di Tradimento

Behram è disperato per le condizioni in cui si trovano Oylum ed il bebè, anche perché si sente in colpa: in fin dei conti, sono entrambi finiti vittime di uno dei suoi piani diabolici. Tuttavia, lui stesso sta per essere ricoverato in ospedale, e sempre in condizioni critiche. Infatti, proprio mentre è fuori dalla struttura, il giovane viene raggiunto da un proiettile, esploso da un misterioso sicario. Mualla, che assiste alla scena, è sotto shock, e giura vendetta contro chi ha osato attentare alla vita di Behram. Quest'ultimo potrebbe morire da un momento all'altro. Dopodiché, grazie ad un flashback, scopriamo che Oylum era entrata a conoscenza del fatto che non fosse al settimo mese, bensì all'ottavo; di conseguenza, il figlio non può essere di Behram come pensava: è di Tolga!

