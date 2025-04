Tradimento Anticipazioni 14 aprile 2025: Zelis è scomparsa! Che Oltan l'abbia rapita?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 14 aprile 2025 su Canale 5: Ozan non trova più Zelis e teme il peggio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 aprile 2025, alle 14:10, Oylum e Behram accorrono in ospedale, dove è ancora ricoverato Umit. A questo punto, Guzide ne approfitta per prendere il genero in disparte e chiedergli spiegazioni in merito al comportamento che la madre ha avuto la sera prima; allora, Behram le spiega che Mualla ha soltanto fatto ciò che le aveva chiesto Tarik, cioè provare a fare da mediatrice tra di loro. Intanto, Ozan torna a casa, ma non trova più Zelis. Terrorizzato al pensiero che Oltan possa averla rapita per farle del male, lo raggiunge...

Tradimento: Umit in ospedale...

Sezai ha tentato di spronare Guzide a perdonare il tradimento di Umit, ma lei gli ha fatto sapere di non poterci riuscire. Allora, lui ha tentato di mettersi in contatto con l'uomo, però non è riuscito a rintracciarlo; quindi, si è diretto verso la pensione in cui alloggiava, però non lo ha trovato neanche lì. Così, Sezai ha scoperto che Umit era stato ricoverato, perché era stato brutalmente aggredito. Informata sull'accaduto, Guzide è corsa in ospedale. Per fortuna, il giorno seguente Umit si è risvegliato, ed è uscito dalla terapia intensiva...

Guzide interroga Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum si sta recando in ospedale per andare a far visita ad Umit, ma non è sola: con lei c'è suo marito, Behram. Guzide ne approfitta per prendere quest'ultimo da parte e fargli una domanda diretta: vorrebbe sapere il perché dell'atteggiamento che sua madre ha avuto con lei la sera precedente. Behram le spiega che, semplicemente, Mualla ha fatto quello che le aveva chiesto Tarik, ossia da mediatrice tra di loro. Infatti, l'obiettivo dell'avvocato pare essere quello di riconquistare il cuore di Guzide con ogni mezzo possibile...

Zelis è scomparsa, nelle Anticipazioni della puntata del 14 aprile 2025 di Tradimento

Ozan sta rincasando, dove è convinto di trovare Zelis. Infatti, temendo ritorsioni da parte Oltan, che aveva scoperto che la giovane stava cercando d'incastrarlo, il ragazzo ha deciso di nasconderla nella stanza di Oylum, ormai rimasta vuota dopo le nozze di quest'ultima con Behram. Ora, però, Ozan scopre che Zelis non è in casa. In allarme, il figlio di Guzide e Tarik si dirige in fretta e furia dallo spietato Oltan: il suo timore è che lui abbia rapito la cugina di Yesim per metterla a tacere una vola per tutte. Sarà davvero così oppure Ozan si starà preoccupando per nulla?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.