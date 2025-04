Tradimento Anticipazioni 17 aprile 2025: Zelis ed Ozan convolano a nozze in gran segreto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 17 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Zelis ed Ozan stanno per sposarsi, ma senza dire niente a nessuno...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sconcertanti. Nell'episodio in onda il 17 aprile 2025 alle 14:10, dopo aver visto la foto con Tarik, Sezai dice a Guzide che se vuole tornare con il marito, lui si farà da parte; la giudice, però, gli fa sapere che non le è possibile perdonarlo per ciò che le ha fatto, e che è questo il motivo per cui ha deciso di lasciarlo, non perché è interessata a qualcun altro. Intanto, Ozan scopre che Tolga e Selin sono prossimi alle nozze, così si dirige da Fatih per convincerlo che il giovane non sia la persona giusta per sua figlia. L'uomo, allora, convince Selin a lasciare Tolga. Dopodiché, viene celebrato in gran segreto un matrimonio, quello tra Ozan e Zelis...

Tradimento: Guzide rimette Sezai al suo posto...

Guzide ha raggiunto Sezai, con il quale è tempo di affrontare un delicato argomento. Sezai, infatti, ha visto la foto con Tarik, quindi dice alla giudice che, se ha capito di voler tornare insieme al marito, allora lui è pronto a farsi da parte: non la ostacolerà in nessun modo. Guzide coglie la palla al balzo per confidargli che non ha alcuna intenzione di perdonare Tarik per ciò che le ha fatto, e che è proprio per ciò che le ha fatto che lo ha lasciato, non perché provi interesse per un altro uomo. Che in questo modo la donna stia cercando di far capire a Sezai di non provare altro che affetto nei suoi confronti?

Ozan parla con Fatih... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Ozan fa una scoperta che lo lascia senza parole. Il giovane viene a sapere che Tolga ha chiesto a Selin di diventare sua moglie, e che quest'ultima ha risposto di sì. Ozan è stupito perché consapevole del fatto che lui abbia da poco rotto con Oylum, per la quale provava - e di certo prova - un forte sentimento, mentre lei, fino a qualche giorno fa, pendeva dalle sue labbra. Allora, il figlio di Tarik e Guzide decide di prendere in mano la situazione, dirigendosi da Fatih. Ozan vuole far capire all'uomo che Tolga non è la persona giusta per sua figlia Selin. Poco dopo, Fatih cerca di convincere quest'ultima a lasciare il futuro sposo...

Ozan e Zelis si sposano, nelle Anticipazioni della puntata del 17 aprile 2025 di Tradimento

Ozan non ha alcun dubbio: Zelis è la donna della sua vita. Ora che hanno vissuto e superato un momento di crisi, il ragazzo ne è ancora più sicuro. Per questo motivo, non appena ne ha avuto l'occasione, le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, che lei ha accettato subito. Adesso sta per avere luogo una cerimonia lampo, e soprattutto segreta. Infatti, entrambi sanno bene che le loro madri non accetterebbero mai queste nozze, dunque le uniche persone presenti sono i loro testimoni. Come la prenderanno Guzide ed Ilknur quando ne entreranno a conoscenza?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.