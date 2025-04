Tradimento Anticipazioni 13 aprile 2025: Umit ricoverato in ospedale! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 13 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai e Guzide scoprono che Umit è stato ricoverato in ospedale...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 13 aprile 2025 alle 14:20, Sezai rivela a Guzide di aver incontrato Umit, pentitissimo per ciò che le ha fatto. La donna, però, non ne vuole sapere di perdonarlo. L'avvocato, allora, prova a contattarlo e a cercarlo, ma non lo trova; così, scopre che l'uomo è stato aggredito brutalmente, e che quindi ora si trova in ospedale. Intanto, Tarik ha visto delle foto compromettenti di Yesim, quindi richiede un ordine restrittivo affinché lei non possa più avvicinarsi alla piccola Oyku. Dopodiché, come se non bastasse, la fa portare in centrale. In un secondo momento, Mualla chiede a Guzide di andarla a trovare per vedere Oylum, ma quando la giudice le raggiunge scopre che la consuocera l'ha raggirata: è in combutta con Tarik. D'altra parte, Guzide ha altro per la testa: informata da Sezai, corre in ospedale da Umit, in terapia intensiva. Per finire, quando sente Ozan dire a Zeyep di aver intenzione di fare la proposta a Zelis, la protagonista perde le staffe...

Tradimento: Umit ricoverato!

Sezai informa Guzide di aver incontrato Umit, il quale gli è sembrato in preda alla disperazione, perché sinceramente pentito di aver complottato con Tarik alle sue spalle. La donna, però, gli fa sapere di non essere ancora pronta a perdonarlo per il tradimento. Allora, l'avvocato prova a contattare telefonicamente Umit, che non gli risponde; quindi, raggiunge la pensione in cui alloggia, ma non lo trova neanche lì. A questo punto, Sezai viene a sapere che il poverino ha subito una violenta aggressione, in seguito alla quale è stato ricoverato in ospedale!

Tarik incastra Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tarik sta per farla pagare duramente a Yesim, che ha appena tentato di rapire la piccola Oyku. L'uomo entra in possesso di alcuni scatti compromettenti che vedono protagonisti la mora ed un uomo dall'identità sconosciuta, e decide di utilizzarli per ottenere un ordine restrittivo: il suo obiettivo è far sì che venga impedito a Yesim di vedere l'adorata figlioletta. Tarik, infatti, sa bene che sta colpendo l'ex amante proprio lì dove le farà più male. E, come se non bastasse, l'avvocato la sta persino per far portare in centrale dalla polizia...

Ozan si vuole sposare, nelle Anticipazioni della puntata del 13 aprile 2025 di Tradimento

Mualla si mette in contatto con Guzide per farle un'esplicita richiesta: vorrebbe che la raggiungesse affinché possa rivedere Oylum, che sente molto la sua mancanza, Giunta a destinazione, la giudice viene a sapere che è stata raggirata dalla consuocera, in combutta con Tarik, ancora determinato a riconquistarla. Guzide è furibonda, ma, in verità, ha ben altro di cui occuparsi. Sezai avvisa l'amata della brutta situazione in cui si trova Umit, dunque Guzide corre in ospedale dal fratello, ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, il giorno seguente Umit si risveglia, ed i medici dichiarano che è fuori pericolo. In un secondo momento, la protagonista s'infuria di nuovo, ma stavolta perché sente Ozan confidare a Zeynep di voler chiedere la mano di Zelis. Dato che quest'ultima è la cugina di Yesim, Guzide non si fida e, di conseguenza, non può di certo essere felice dell'iniziativa del figlio!

