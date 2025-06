The Family Anticipazioni 23 giugno 2025: Devin ed Aslan devono fare una scelta dolorosa...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 giugno 2025 alle 16:00, Devin ed Aslan devono prendere una decisione a dir poco difficile, ossia se mettere a repentaglio la vita della giovane e del bambino che aspetta oppure porre fine alla gravidanza. Mentre lui non ha la minima intenzione di rischiare di perdere Devin, quest'ultima non è disposta a rinunciare alla possibilità di diventare madre. Chi dei due, alla fine, avrà la meglio sull'altro?

The Family: L'aborto di Devin...

Quando Devin è rimasta incinta la prima volta, era al settimo cielo, ed Aslan con lei. Devin, infatti, ha sempre avuto un forte desiderio di diventare madre, ed il marito non vedeva l'ora di allargare la famiglia insieme a lei; purtroppo, però, questo sogno è stato impietosamente infranto. Devin, nel tentativo di salvare la vita ad Aslan, ha dovuto sparare a Cihan, che si stava accanendo contro il "fratello" in un raptus di rabbia; per il forte shock, la rossa ha avuto un tragico aborto spontaneo, e questo dramma l'ha inevitabilmente scossa e segnata...

Devin ingannata da Ergun e Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Dopo l'aborto, Devin ha ricevuto una terribile notizia. Suo padre Ergun le ha fatto sapere che ciò che le era capitato aveva avuto delle conseguenze ben peggiori rispetto a quello che si pensava: non sarebbe più potuta restare incinta. Cogliendolo come un segno del destino, la psicologa ha così deciso di mettere un punto al suo matrimonio con Aslan. Tuttavia, in seguito, grazie ad un'intuizione di Nedret, Devin ha scoperto che il papà si era messo d'accordo con Hulya per farle credere di essere diventata sterile affinché prendesse le distanze da Aslan...

Devin ed Aslan ad un bivio, nelle Anticipazioni della puntata del 23 giugno 2025 di The Family

Visto tutto ciò che hanno dovuto affrontare e superare per cercare di realizzare il loro sogno di costruirsi una famiglia, avendo scoperto che presto sarebbero diventati genitori, Devin ed Aslan erano più felici che mai. Poi c'è stato l'attentato, ed il ricovero della giovane in ospedale. Devin ha rischiato di morire, ma alla fine ha riaperto gli occhi. Nonostante questo, il dottore le ha fatto sapere che, a causa di alcune complicazioni, se avesse deciso di portare avanti la gravidanza, avrebbe messo a repentaglio sia la sua vita che quella del bebè che porta in grembo. Ora, lei ed il marito si vedono costretti a fare una scelta difficile, e sono della stessa opinione. Mentre Aslan non ha la minima intenzione di rischiare di dire addio a Devin, quest'ultima è determinata a non rinunciare alla possibilità di diventare madre...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.