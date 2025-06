The Family Anticipazioni 24 giugno 2025: Bedri e Yagmur si sposano, ma c'è qualcuno che li ostacola!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 24 giugno 2025 su Canale 5: Bedri e Yagmur sono pronti a convolare a nozze, ma c'è qualcuno che non è d'accordo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 24 giugno 2025 alle 16:00, Bedri e Yagmur, innamorati come non mai, sono pronti a convolare a nozze: dopo averci riflettuto, lei ha capito di voler diventare sua moglie. Tuttavia, Nese, la madre di Yagmur, non vuole che anche la sua seconda figlia si leghi alla famiglia Soykan, conscia di tutti i rischi che ne conseguono. Intanto, Aslan e Devin stanno preparando i bagagli per portare Seher nella sua amata Adana: vogliono darle la possibilità di realizzare uno dei suoi più grandi desideri prima di morire. Infatti, sembra proprio che la nonnina sia prossima alla fine...

The Family: Yagmur e Bedri si sposano!

Dopo aver alzato un po' troppo il gomito, Bedri si è presentato a casa di Yagmur, la quale lo ha messo a dormire sul divano. Prima di addormentarsi, però, il giovane ha chiesto a Yagmur di diventare sua moglie; dato che non era lucido, Yagmur non lo ha preso in considerazione. Tuttavia, il mattino seguente Bedri ha fatto la stessa identica proposta alla sorella minore di Devin, che è rimasta senza parole. Lui, allora, le ha concesso del tempo per rifletterci su, conscio del fatto che Yagmur sia rimasta "scottata" dalla precedente love story con Ekrem...

Nese si oppone alle nozze... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Yagmur si è finalmente decisa: è pronta, perché sicura dei suoi sentimenti, per convolare a nozze con Bedri. I due sono felici come non mia al pensiero che presto si sposeranno, ma non tutti hanno lo stesso umore. La madre di Yagmur, Nese, non è per niente favorevole a questo matrimonio, ed il motivo è ben preciso: non vuole che anche la figlia minori si leghi alla famiglia Soykan, consapevole di tutti i rischi che ne conseguirebbero. Come andrà a finre? Yagmur riuscirà a convincere la madre a darle la sua benedizione?

Devin ed Aslan realizzano l'ultimo desiderio di Seher, nelle Anticipazioni della puntata del 24 giugno 2025 di The Family

Devin ed Aslan sono in pena: devono decidere se portare avanti o meno la gravidanza della rossa, sapendo che, nel caso in cui non volessero interromperla, sia Devin che il bambino rischierebbero di morire. Tuttavia, i due hanno anche altro a cui pensare. Devin ed Aslan stanno preparando i bagagli perché devono accompagnare Seher nella sua amata Adana. Infatti, la coppia ha scelto di assecondare la richiesta della nonnina, in modo tale che possa realizzare uno dei suoi più grandi desideri prima di passare a miglior vita...

