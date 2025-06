The Family Anticipazioni 22 giugno 2025: Aslan uccide Ilyas, Devin e il bambino in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 22 giugno 2025 su Canale 5: Aslan uccide Ilyas, poi scopre che Devin ed il bambino che porta in grembo sono in grave pericolo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 22 giugno 2025 alle 14:30, grazie alla complicità di suo cugino Bedri e di sua zia Nedret, Aslan riesce a far cadere Ilyas in trappola e ad ucciderlo. Intanto, Cihan decide di risparmiare la vita al braccio destro dell'uomo, Ceyrek, poiché crede che si tratti di un bravo ragazzo. Purtroppo, si sbaglia di grosso, visto che Ceyrek sta promettendo a Kiymet che farà fuori colui il quale ha tolto la vita ad Ilyas, che lui ha sempre considerato un padre. In un secondo momento, finalmente Devin si appresta a lasciare l'ospedale. Prima, però, la rossa viene informata dal dottore che, se sceglierà di portare avanti la gravidanza, la sua vita e quella del figlioletto che porta in grembo sarebbero a rischio...

The Family: Aslan uccide Ilyas...

Devin giace ancora in un letto d'ospedale dopo l'attacco subito dalla famiglia Soykan nel corso dell'ultima notte dell'anno. In attesa che l'amata moglie riprenda conoscenza, Aslan e Cihan si stanno dando da fare per colpire ad affondare Ilyas, il responsabile di questa tragedia. Infatti, Ilyas ha tentato di farli tutti fuori per vendicare sua figlia Serap, morta suicida perché incapace di superare il trauma scaturito dalla violenza sessuale subita da ragazzina da parte di Yusuf Soykan. Grazie alla complicità di suo cugino Bedri e di sua zia Nedret, il biondo riesce a centrare il suo obiettivo. Aslan fa cadere Ilyas in trappola e lo uccide senza pietà!

Cihan risparmia la vita a Ceyrek... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Cihan sta per prendere una decisione che, come vedremo in futuro, gli costerà molto cara. Dopo che Aslan ha fatto fuori Ilyas, il "fratello" maggiore dovrebbe occuparsi di Ceyrek, braccio destro del malavitoso ucciso; tuttavia, Cihan sceglie invece di risparmiargli la vita, poiché convinto che, in fin dei conti, non abbia davanti a sé un cattivo ragazzo. Purtroppo, il vedovo si sbaglia di grosso, visto che Ceyrek sta promettendo a Kiymet che presto vendicherà Ilyas, che per lui è sempre stato come un padre, eliminando colui il quale ha osato ammazzarlo...

Una terribile notizia per Devin ed Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 22 giugno 2025 di The Family

Finalmente, Devin riapre gli occhi. La rossa sta bene, quindi può essere dimessa dall'ospedale; peccato che, prima di permetterle di tornare a casa, il dottore debba darle una terribile notizia. A causa di alcune complicazioni, nel caso in cui decidesse di portare avanti la gravidanza, Devin rischierebbe di morire, e con lei il bambino che porta in grembo. Come reagiranno Devin ed Aslan? I due, che hanno già vissuto la tragedia della perdita di un figlioletto prima ancora che venisse al mondo, appaiono comprensibilmente distrutti...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 21 al 27 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.