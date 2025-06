The Family Anticipazioni 21 giugno 2025: Aslan devastato, Cihan senza pietà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 21 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan è terrorizzato al pensiero di perdere Devin ed il bambino, mentre Cihan è sulle tracce della talpa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno 2025 alle 13:45, Devin continua a giacere in un letto di ospedale, perché non ha ancora ripreso conoscenza. Tutti i suoi famigliari sono riuniti al suo capezzale, ed Aslan ha il cuore a pezzi. La consapevolezza che la moglie, incinta del loro figlio, potrebbe morire, lo rende più vulnerabile che mai, almeno apparentemente. Intanto, Cihan sta sguinzagliando i suoi uomini alla ricerca della talpa che ha informato Ilyas circa il luogo in cui si trovavano i Soykan...

The Family: Devin ricoverata in ospedale...

In seguito alla sconvolgente rivelazione e soprattutto allo sconvolgente suicidio di Serap, i Soykan hanno deciso di ritagliarsi un momento di svago: ne avevano tutti bisogno. Così, Aslan ha organizzato una festa di capodanno in famiglia, affittando un locale soltanto per loro. Purtroppo, però, l'anno si è concluso in tragedia. Infatti, nel corso della serata, i Soykan hanno subito un brutale attacco che ha messo a repentaglio la vita di tutti loro, ed in particolar modo quella di Devin, la quale ha quasi rischiato di morire e che ancora non è fuori pericolo...

Aslan è terrorizzato... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Devin, in dolce attesa, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, e adesso continua a giacere in un letto, visto che non ha ancora ripreso conoscenza. Tutti i suoi cari si sono riuniti davanti al suo capezzale, in attesa che riapra finalmente gli occhi. Aslan è devastato dal dolore. Il solo pensiero che potrebbe dover dire addio da un momento all'altro all'amata moglie e al figlioletto che porta in grembo lo rende più vulnerabile che mai, almeno apparentemente. In effetti, il biondo è tanto affranto per le condizioni di Devin quanto assetato di vendetta: il responsabile deve pagare.

Cihan cerca la talpa, nelle Anticipazioni della puntata del 21 giugno 2025 di The Family

Cihan è implacabile. L'uomo, che ha appena dovuto dire addio a sua moglie Serap, ha rischiato di perdere altre persone care per colpa di suo suocero Ilyas. Infatti c'è proprio quest'ultimo dietro l'attentato ai Soykan: non potendo uccidere lo stupratore della figlia, Yusuf, essendo già morto, allora ha pensato di far fuori tutti i componenti di questa famiglia. Ora, Cihan sta sguinzagliando i suoi tirapiedi alla ricerca della talpa, ossia colui il quale ha informato Ilyas sul luogo in cui i Soykan si sarebbero riuniti la sera di capodanno per festeggiare tutti insieme...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 21 al 27 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.