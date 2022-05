Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 22 Maggio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Snowden, Batman Begins, Armageddon, Mister Felicità, La vendetta di Luna, La casa stregata, Arma letale 3. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, Pallavolo Maschile: Itas Trentino-Zaksa Kozle, Che Tempo che fa, Avanti un altro!, I delitti del BarLume.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 22 Maggio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Snowden, Batman Begins, Armageddon, Mister Felicità, La vendetta di Luna, La casa stregata, Arma letale 3, Chiamata senza risposta, Il ritorno di un amore, Bone Tomahawk, Sopravvissuti.

Tutti i Film questa sera in TV:

Snowden , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film biografico, drammatico, thriller del 2016 di Oliver Stone, con Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Melissa Leo, Shailene Woodley, Zachary Quinto, Timothy Olyphant, Joely Richardson, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Rhys Ifans, Ben Schnetzer, Jaymes Butler e Lakeith Stanfield.

Batman Begins , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, fantasy del 2005 di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary Oldman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Mark Boone Junior, Linus Roache e Larry Holden.

Armageddon - giudizio finale , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film fantascienza del 1998 di Michael Bay, con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Peter Stormare, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan, Grayson McCouch, Ken Campbell, Udo Kier, Steve Buscemi, Keith David, William Fichtner e Jessica Steen.

Chiamata senza risposta , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film horror del 2008 di Eric Valette, con Shannyn Sossamon, Edward Burns, Ana Claudia Talancón, Ray Wise, Azura Skye, Johnny Lewis, Jason Beghe, Margaret Cho, Meagan Good, Rhoda Griffis, Dawn Dininger, Ariel Winter, Sarah Kubik, Raegan Lamb, Karen Beyer e Alana Locke.

Mister Felicità , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2017 di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell'Anna e Yari Gugliucci.

La vendetta di Luna , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, thriller del 2017 di Khaled Kaissar, con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Rainer Bock, Bibiana Beglau e Benjamin Sadler.

Il ritorno di un amore , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale, family del 2016 di Steven R. Monroe, con Riley Voelkel, Casey Deidrick, Brandon W. Jones, Dirk Blocker, Whitney Anderson, Alex Loynaz, C. Thomas Howell e Tiffany Boone.

Bone Tomahawk , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film western, horror del 2015 di S. Craig Zahler, con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, David Arquette, Lili Simmons, Evan Jonigkeit, Sid Haig e Sean Young.

La casa stregata , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1982 di Bruno Corbucci, con Renato Pozzetto, Gloria Guida, Yorgo Voyagis, Lia Zoppelli, Angelo Nicotera, Angelo Pellegrino, Vittorio Ripamonti e Marilda Donà.

Sopravvissuti , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film drammatico, thriller del 2015 di Craig Zobel, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor.

, il in onda : film drammatico, thriller del 2015 di Craig Zobel, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. Arma letale 3, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film azione, commedia del 1992 di Richard Donner, con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Traci Wolfe, Alan Scarfe, Ebonie Smith, Mary Ellen Trainor, Sven-Ole Thorsen, Andrew Hill Newman, Danny Wynands e Damon Hines.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:





Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa (miniserie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1

Pallavolo Maschile, CEV Champions League - Finale: Itas Trentino-Zaksa Kozle, in onda dalle 21 su Rai 2

Che Tempo che fa (talk show), in onda alle 20 su Rai 3

Zona bianca (talk sow, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Avanti un altro! Pure di sera (quiz show), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Non è l'Arena (talk sow, politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7

I delitti del BarLume - Mare forza quattro (film tv), in onda dalle 21.30 su TV8

Di là dal fiume e tra gli alberi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Mom (serie tv), in onda dalle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

The Band (talent show), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Vera (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Colombo: Prova d'intelligenza (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti (reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Highway Security: Spagna (docu-reality), in onda dalle 21.25 su Dmax

Freedom - Oltre il confine, programma divulgativo di Roberto Giacobbo, in onda dalle 21.15 su Focus.