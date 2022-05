Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 22 maggio 2022

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera, domenica 22 maggio, su Rai 3 va in onda il penultimo appuntamento di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati.

Che Tempo che Fa, gli Ospiti di Stasera su Rai3

Ospite in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha supportato una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina.

Tra gli ospiti deella puntata di domenica, l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo; Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima dell’attentato di via d’Amelio in cui persero la vita anche cinque agenti della scorta e di cui ricorre il trentesimo anniversario il prossimo 19 luglio; Roberto Saviano, con un ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.

E ancora Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Cottarelli. Infine Mara Venier, conduttrice dello speciale “Domenica In Show” in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1; Ale e Franz.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.