Le indagini di Lolita Lobosco: stasera parte la Seconda Stagione

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera che apre la seconda stagione della fiction di Rai 1 vera sorpresa della scorsa stagione: Le indagini di Lolita Lobosco. Protagonista assoluta Luisa Ranieri.

Eccola che ritorna, Lolita Lobosco. Magari un po' più fragile, e quindi più vicina a noi spettatori, sempre brillante e libera, pronta a mettere in pratica i consigli della madre e della sorella... ma soprattutto a fare di testa sua. Ci piace per questo, il personaggio interpretata da una sempre più a suo agio Luisa Ranieri, che torna stasera domenica 8 gennaio con Mare Nero, scritta Daniela Gambaro e Massimo Reale, prima di sei serate per Rai 1 della seconda stagione.

Le indagini di Lolita Lobosco, se vogliamo essere precisi, è stata con più del 30% una vera sopresa piacevole nell'universo sterminato delle fiction Rai. Torna alla regia Luca Miniero, in una serie liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, prodotta da Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo, con interpreti, al fianco della Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi, Lunetta Savino, Maurizio Donadoni, Nunzia Schiano, Ninno Bruschetta, Mario Sgueglia.

Le Anticipazioni sul primo episodio della seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco

La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia, ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita.

Mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza. Nunzia si avvicina lentamente a Trifone, mentre Esposito cerca casa con Caterina e Forte deve ingoiare la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari. Nel frattempo, un uomo affascinante fa ritorno a Bari...