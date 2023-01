Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Lunedì 9 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, lunedì 9 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV, completa ma di semplice e veloce consultazione, con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.



Tra i film da non perdere vi consigliamo: la prima serata de La7 ci riporta nella Terra di Mezzo con Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, primo film della seconda trilogia cinematografica di Peter Jackson basata sui romanzi di Tolkien. Azione, adrenalina, rapine e inseguimenti di macchine saranno invece protagonisti su Italia 1 con Fast and Furious 5, in onda alle 21.20, e su 20 con Autobahn - Fuori controllo, con protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins e Ben Kingsley, in onda dalle 21. Se preferite il cinema italiano, Rai 5 propone in prima serata Il Minsitro, la commedia drammatica del 2016 diretta da Giorgio Amato. Infine, non possiamo non consigliarvi di vedere o rivedere per l'ennesima volta uno dei tanti capolavori di Martin Scorsese in onda alle 21 su Iris con Quei bravi ragazzi, il film del che vedeva protagonisti Robert De Niro, il compianto Ray Liotta e Joe Pesci.



Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: in prima serata su Rai 1, Sergio Castellitto è il generale Carlo Alberto della Chiesa, protagonista della Fiction Il nostro Generale, la miniserie in quattro puntate diretta da Lucio Pellegrini è stata realizzata in occasione del quarantesimo anniversario dell'assissinio del prefetto di Palermo, avvenuto nel settembre del 1982. Per chi cerca unicamente svago, l'appuntamento è invece in prima serata su Canale 5 con un nuovo live di Grande Fratello VIP.

I Migliori Film Stasera in TV, lunedì 9 gennaio 2023

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato - alle 21.15 su La7

(Fantasy, Avventura, 2012, durata: 166 Min)

Un film di Peter Jackson, con Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen, Ian Holm, Richard Armitage, Christopher Lee, Mikael Persbrandt, Dean O'Gorman, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Billy Connolly e Stephen Fry.



Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato: Il protagonista della vicenda è Bilbo Baggins, che narra nel libro, contenente le sue memorie, della riconquista del regno di Erebor. L’avventura dello hobbit inizia con la visita inaspettata dello stregone Gandalf e di Thorin Scudodiquercia, erede al trono del regno dei nani, distrutto dalla furia del drago Smaug. Nonostante il grande pericolo, Bilbo decide di aggregarsi alla missione e, con il ruolo di scassinatore si prepara ad affrontare la Montagna Solitaria che conduce segretamente a Erebor. La compagnia, formata da Biblo, Thorin, Kili, Fili, Balin e altri valorosi nani, si mette in viaggio...

Fast & Furious 5 - alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Thriller, 2011, durata: 130 Min)

Un film di Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Elsa Pataky, Sung Kang, Tyrese Gibson, Matt Schulze, Joaquim de Almeida, Michael Irby, Geoff Meed e Alimi Ballard.



Fast & Furious 5: Nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Fast & Furious 5: Dopo aver indagato sull'assassino di Letty, Brian O'Conner decide di rinunciare al suo lavoro di poliziotto per aiutare Dominic Toretto a evadere di prigione.

I due, insieme a Mia Toretto, si rifugiano a Rio de Janeiro in casa dell'amico di vecchia data Vince.

Quest'ultimo propone di rubare alcune automobili di lusso insieme ad un gruppo di malviventi locali. Mentre sono intenti a rubare le prime vetture, i nuovi arrivati capiscono di essere caduti nella trappola del criminale Hernan Reyes, che vuole incolparli ingiustamente della morte di tre agenti della DEA...

Autobahn - Fuori controllo - alle 21 su 20

(Azione, Thriller, 2016, durata: 99 Min)

Un film diEran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz.



Autobahn - Fuori controllo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Autobahn - Fuori controllo: segue le vicende di Casey Stein e di Juliette Marne, due giovani americani che si incontrano mentre entrambi stanno viaggiando in giro per l’Europa. Tra i due nasce un amore che sfocia in fretta nella scelta di andare a convivere. Casey, che prima di incontrare Juliette era coinvolto in un giro di affari loschi e di traffico di stupefacenti, decide di abbandonare tutto per trovarsi un lavoro onesto.

Il destino vuole che Juliette venga colpita da una grave malattia e, pur di riuscire a pagare le costosissime cure mediche necessarie, Casey torna al suo vecchio lavoro di spacciatore...

Il Ministro - alle 21.15 su Rai 5

(Commedia, Drammatico, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Giorgio Amato, con Gian Marco Tognazzi, Alessia Barela, Ira Frontén, Fortunato Cerlino, Jun Ichikawa e Edoardo Pesce.



Il Ministro: Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il Ministro: Il film racconta la storia di Franco Lucci, un imprenditore ormai in miseria. Per salvare la sua azienda dal collasso totale fa un tentativo disperato: invita a cena l'onorevole Rolando Giardi, un ministro, sperando di ottenere da lui l'accesso a una gara d'appalto che potrebbe risollevare le sorti della sua società. Così, insieme a suo cognato Michele, che è anche il suo socio, cerca di corrompere l’illustre ospite non solo pagando una profumata mazzetta, ma anche procurandogli una donna che faccia sesso con lui...

Quei bravi ragazzi - alle 21 Iris

(Drammatico, 1990, durata: 145 Min)

Un film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low, Frank DiLeo, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Frank Adonis, Catherine Scorsese, Gina Mastrogiacomo, Debi Mazar, Julie Garfield, Samuel L. Jackson e Kevin Corrigan.



Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)



Trama del Film Quei bravi ragazzi: Ambientato nella New York di metà degli anni '50, racconta la storia dell'adolescente Henry Hill, cresciuto nella parte malfamata di Brooklyn in una famiglia italo-irlandese. Con la protezione del boss mafioso Paul Cicero e all’oscuro dai genitori, si specializza in furto e contrabbando, insieme ai compagni Jimmy Conway e Tommy De Vito. Tra di loro si chiamano "bravi ragazzi", e ormai divenuti adulti vivono la vita criminale tra lusso, donne e violenza...

Altri Film in onda questa sera in TV: