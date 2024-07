La Promessa Anticipazioni 7 luglio 2024: Lorenzo e Cruz alzano la guardia, Margarita sospetta qualcosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa, in onda il 7 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo che Don Lorenzo metterà in guardia Cruz da Margarita, che sospetta di lei.

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 luglio 2024, alle ore 15.30 su Canale5, Don Lorenzo metterà in allarme Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte informerà sua cognata che Margarita ha dei sospetti su di lei e crede che sia coinvolta anzi colpevole della morte di suo marito Don Fernando. Tra la marchesa e la madre di Martina continuerà a esserci molta tensione e le cose peggioreranno quando alla tenuta si presenteranno sia il duca Antonio che il Conte de Anil. Cruz scoprirà che la vedova di Don Fernando era al corrente della visita del futuro marito di sua figlia e che non ha voluto dire nulla. Don Carlos sarà molto triste e confiderà a Simona cosa lo turba. Le ricerche di Ramona continueranno e Curro vorrebbe partecipare. Suo padre gli impedirà di fare qualsiasi mossa. Jimena rischierà di farsi molto male durante una gita al fiume.

Anticipazioni La Promessa: Cruz in allerta. Margarita sospetta di lei!

Margarita ha accusato i cognati di aver provocato la morte di suo marito. La donna è sempre più convinta che dietro al malore e alla scomparsa del suo consorte, ci sia lo zampino dei marchesi e principalmente di Cruz. Don Lorenzo metterà in guardia la cognata dalla madre di Martina, che dimostrerà di voler scoprire cosa sia davvero successo. Il Capitano spingerà la marchesa de Lujàn a stare molto attenta e a non fare mosse azzardate, non ora che si è finalmente liberata dell’ingombrante presenza del fratello di Don Alonso. Cruz alzerà la guardia e non permetterà a nessuno di metterla in difficoltà.

La Promessa Anticipazioni: Antonio arriva a sorpresa a La Promessa

Cruz sarà furiosa contro Margarita dopo aver scoperto che sua cognata era al corrente, da tempo, dell’arrivo del duca Antonio. Alla tenuta farà la sua comparsa sia il Conte de Anil, ospite annunciato e atteso, sia il Duca De Carvajal y Cifuentes, la cui presenza a La Promessa non era prevista. Questa novità farà arrabbiare Cruz soprattutto perché la madre di Martina non si è degnata di avvertire nessuno. Intanto Don Carlos sarà molto triste e finirà per confidare a Simona un suo grande segreto, che non ha ancora il coraggio di confessare a Candela.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro vuole cercare Ramona ma Don Lorenzo lo frena

Martina cercherà di mantenere saldo il suo fidanzamento con Antonio e lo spronerà ad accelerare il momento in cui verrà annunciato il matrimonio. Antonio si farà più insistente con lei e tenterà di baciarla. Intanto continueranno le ricerche di Ramona, scomparsa nel nulla. Curro desidererà dare una mano ma Don Lorenzo gli impedirà di fare qualsiasi mossa. Intanto Manuel, Catalina e Jimena faranno una passeggiata vicino al fiume. La moglie del marchese si lascerà andare all’euforia e dopo aver cominciato dei passi di danza, finirà per cadere a terra rovinosamente.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.