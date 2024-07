La Promessa Anticipazioni 8 luglio 2024: Curro mette in guardia Martina. Antonio nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l’8 luglio 2024 su Canale5, Curro capirà che Antonio sta nascondendo qualcosa e si affretterà ad avvertire Martina. La ragazza però non gli darà retta e finirà per mettersi nei guai... Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l’8 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Curro sorprenderà Antonio al telefono e capirà che il ragazzo sta nascondendo qualcosa. Il Duca si affretterà a interrompere la comunicazione quando si renderà conto di essere osservato dal conte. Il fratello di Jana si metterà in allarme e correrà ad avvertire Martina che il suo fidanzato sta tramando qualcosa e lei potrebbe pagarne presto le conseguenze. La ragazza non gli darà però retta e penserà che lui, innamorato com’è, voglia solo allontanarla dal suo futuro sposo. Intanto Abel rincuorerà tutti sulla salute di Jimena, caduta rovinosamente durante una gita al fiume. Nonostante la bella notizia, Manuel e i suoi saranno sempre più in ansia per lo strano comportamento della marchesina. Don Alonso comunicherà a Cruz di avere dato il consenso di cercare Ramona pure nei terreni de La Promessa. Margarita spingerà Martina a sedurre Antonio e sancire così la riuscita dei loro piani poi punterà il dito contro la marchesa e l’accuserà di aver assassinato Don Fernando.

Anticipazioni La Promessa: Curro sospetta che Antonio nasconda qualcosa

Curro non è mai stato d’accordo con il fidanzamento tra Martina e Antonio. Il ragazzo ha tentato di convincere la sua amata a fuggire con lui e a sfuggire alle imposizioni della sua famiglia ma lei, convinta di non poter tradire la fiducia dei suoi genitori, ha rinunciato ai suoi sogni d’amore e ora si appresta a sposare il duca. Curro non ha però perso le speranze e ha deciso di tenere d’occhio la situazione. Il ragazzo comincerà a sospettare che il borioso nobile non sia per nulla sincero. Il dubbio gli verrà quando lo sorprenderà a fare una telefonata, che si affretterà a interrompere nel momento in cui si renderà conto di essere osservato. Curro riferirà tutto alla sua innamorata ma lei, convinta che lo faccia solo per allontanarla dal fidanzato, non crederà alle sue parole… ma farà molto male!

La Promessa Anticipazioni: Margarita accusa Cruz di aver ucciso suo marito

Lorenzo e Cruz hanno alzato la guardia. Margarita sospetta, e a ragione, che la marchesa abbia ucciso suo marito e si prepara a sferrare il suo attacco contro di lei. La vedova di Don Fernando, dopo aver spinto Martina a sedurre Antonio e ad assicurarsi un posto nella vita del duca, punterà il dito contro la cognata e le sputerà in faccia tutto il suo veleno. Senza mezzi termini l’accuserà di essere un’assassina e di essere sicura che dietro alla scomparsa del suo sfortunato consorte ci sia la sua mano violenta e senza scrupoli. Intanto Abel rassicurerà tutti sulle condizioni di salute di Jimena. La ragazza non avrà riportato alcuna ferita dopo la sua caduta ma Manuel e tutti i suoi famigliari continueranno a essere preoccupati per il suo strano comportamento, troppo su di giri.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Le ricerche di Ramona continuano

Don Alonso informerà Cruz di aver dato il suo consenso affinché le ricerche di Ramona possano essere fatte sui terreni della loro tenuta. La marchesa non ne sarà contenta e per questo impedirà sia a Curro che a Manuel, desiderosi di dare una mano, di partecipare alle spedizioni. Curro intanto informerà Jana di non essere riuscito a recarsi a casa dell’amica della loro madre e di non aver potuto recuperare il suo fazzoletto. La sorella lo rincuorerà dicendogli che ci penserà lei e proprio quando arriverà a casa della donna, troverà un oggetto che l'aiuterà a capire chi possa aver rapito l'ex cameriera.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.