La Promessa Anticipazioni 13 luglio 2024: Pia firma la sua condanna alla guerra eterna con Cruz!

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 luglio 2024 su Canale5, Cruz rivela a Pia che dopo la firma dell'accordo, loro saranno nemiche mentre Catalina se la prende con la matrigna e l'accusa di averla sabotata. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 13 luglio 2024, alle ore 15.30, Pia firmerà il contratto con Cruz ma scoppierà in lacrime. La governante dovrà accettare di non denunciare Petra e di lasciare che la donna torni alla tenuta. Tra la marchesa, la sua cameriera personale e la neo mamma da ora in poi sarà guerra aperta. Intanto Manuel metterà in pratica la promessa fatta a Jana e interrogherà sua madre – che non ne sarà per nulla felice - sulla scomparsa di Ramona. Don Lorenzo organizzerà una partita a poker e mentre i giovani si divincoleranno da questo gioco, al tavolo verde si presenterà Margarita. La donna si dimostrerà molto abile con le carte e i bluff e finirà a sfidare faccia a faccia il Capitano, unico suo rivale rimasto. Catalina aggredirà la matrigna convinta che lei abbia sabotato i suoi piani, allontanando Lope dalla cucina.

Anticipazioni La Promessa: Pia firma la sua condanna alla guerra eterna con Cruz!

Cruz ha ceduto al ricatto di Pia ma imposto che per accontentare la governante anche lei dovrà concederle qualcosa. La marchesa ha preteso che Petra tornasse alla tenuta e che non venisse denunciata. La neo mamma sarà costretta a firmare il contratto, in lacrime. Sarà l’unico modo per non perdere suo figlio e il suo lavoro ma capirà che quello che sta firmando è la sua condanna alla guerra eterna con Cruz. La nobile le dirà chiaramente che visto che si è messa contro di lei, ora loro due saranno nemiche per sempre. Non ci sarà più pace a La Promessa!

La Promessa Anticipazioni: Catalina attacca e accusa Cruz

Cruz ha imposto a Lope di lasciare le cucine e di tornare a fare il valletto. Il ragazzo non ha potuto non obbedire agli ordini e Catalina si è infuriata. La ragazza ha capito che la sua matrigna l’ha sabotata e che le vuole impedire di lanciarsi nel business delle marmellate. Piena di rancore, la marchesina l’affronterà a muso duro e le urlerà contro il suo disprezzo. Il conte di Anil cercherà di calmare la sua nuova amica, con cui sembrerà essere nato qualcosa di più di una semplice simpatia. Intanto Simona continuerà a spinger Don Carlos a dire a Candela del suo imminente trasferimento.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margarita sbaraglia la concorrenza

Jana ha convinto Manuel ad affrontare Cruz e a scoprire la verità su Ramona. Il ragazzo sarà molto preoccupato per l’ex domestica e comincerà a fare domande scomode alla madre, che non sarà per nulla contenta di ricevere il terzo grado da suo figlio. Intanto Don Lorenzo darà il via alla partita di poker a La Promessa. I giovani si tireranno indietro con la scusa della veglia per la Vergine di Lujàn mentre Margarita deciderà di presentarsi al tavolo verde e si dimostrerà una brava giocatrice. La donna fingerà prima di non essere molto capace poi sbaraglierà la concorrenza e rimarrà da sola, faccia a faccia con Don Lorenzo. La sfida sarà emozionante e riserverà grandi sorprese… alcune non troppo piacevoli.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.