La Promessa Anticipazioni dal 4 al 10 novembre 2024: Manuel indaga su Abel mentre Petra teme che Feliciano sia stato ucciso!

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 4 al 10 novembre 2024

Puntata di Lunedì 4 novembre 2024

Don Alonso e Cruz puniscono severamente Jana affidandole il ruolo di sguattera, dopo che la ragazza ha lasciato il suo posto di lavoro senza avvertire e ha quindi abbandonato Curro. Nonostante gli sforzi fatti dal barone e da Manuel per far cambiare idea ai marchesi, è costretta a cominciare questo nuovo e faticoso impiego. Intanto Catalina e Pelayo sono pronti per partire alle terme e Vera sarà la loro dama di compagnia. Petra riceve l’incarico di fare da cameriera al conte De Ayala ma scopre che il nobile ha intenzione di trascorrere del tempo da solo con lei per discutere della morte del loro figlio Feliciano. Candela e Simona preoccupate per Virtudes, decidono di far dormire la ragazza a La Promessa, evitando che lei torni a Lujàn da sola di notte. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 novembre 2024

Puntata di Martedì 5 novembre 2024

Petra si confida con Cruz e le rivela la verità sulla nascita di Feliciano. La marchesa inaspettatamente si dimostra comprensiva. Catalina e Pelayo, alle terme, si imbattono in Cavendish e il conte capisce che l’incontro non è casuale. Manuel prende le difese di Jana e non solo l’aiuta nelle sue faticose mansioni ma critica anche le punizioni troppo severe che i suoi genitori le hanno imposto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 novembre 2024

Puntata di Mercoledì 6 novembre 2024

Salvador e Maria spingono Lope e dichiararsi con Vera mentre Don Alonso e Romulo, dopo aver indagato senza successo, cominciano ad accettare che gli eventi della battuta di caccia siano stati un incidente. Manuel intanto, dopo aver notato qualche incongruenza nel racconto di Abel, chiede al maggiordomo di recuperare alcuni vecchi giornali, che possano dargli notizie sull’incendio di Cordova. Il marchese sospetta che il medico gli nasconda qualcosa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 novembre 2024

Puntata di Giovedì 7 novembre 2024

Manuel è convinto che Abel menta e chiede insistentemente a Don Romulo di cercare articoli che possano fargli capire quale sia la verità dietro al suo viaggio a Cordova, durante l’incendio alla raffineria. Ayala e Petra condividono dei momenti intimi e di grande confidenza. Il conte rivela alla cameriera che Don Alonso sospetta che quanto successo durante la battuta di caccia non sia un incidente e lui è d’accordo. Cruz è molto contenta visto che suo marito ha iniziato a cambiare idea e ora si sta lentamente convincendo che quanto accaduto a suo nipote e a Feliciano sia frutto del caso. Curro non sopporta più di essere rinchiuso in casa e chiede ad Abel di parlare con suo zio, ma l’agitazione del momento gli causa un brusco sbalzo di pressione. Maria continua a fantasticare su una vita da ricca e condivide con Salvador il suo sogno di lasciare la tenuta per cominciare insieme da un’altra parte. Catalina e Pelayo cercano di godersi il relax delle terme, ma la ragazza è ancora molto inquieta per l’incontro con mister Cavendish. Lope rivela a Jana di voler dichiarare il suo amore a Vera, ma si ritrova bloccato. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 novembre 2024

Puntata di Venerdì 8 novembre 2024

Manuel riesce a proteggere Jana da un’inaspettata visita di Don Alonso nella camera di Curro mentre Petra, dopo le rivelazioni di Ayala, è molto turbata dall’idea che la morte di suo figlio non sia stata accidentale. A peggiorare le cose ci si mette proprio il conte, che crede che qualcuno abbia tentato di uccidere Curro e che in questo piano sia rimasto vittima pure Feliciano. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1°novembre 2024

Puntata di Sabato 9 novembre 2024

Norberta, la moglie di Antonio, arriva alla tenuta e scopre che Virtudes è ospite de La Promessa. La donna è furiosa e ha una brutta discussione con Simona; l’accusa di essere una madre degenere, perché ha abbandonato i suoi figli. Curro vuole uscire dalla sua stanza e ritornare alla sua vita di tutti i giorni ed Abel è d’accordo. Don Alonso non vuole però che il nipote faccia ancora ritorno alla normalità; ha infatti ancora paura che il sicario lo prenda di nuovo di mira. Cruz sorprende Jana e Manuel da soli e impegnati in una conversazione. La marchesa ha un attacco di ira ma suo figlio si affretta a difendere la cameriera e a impedire che la madre faccia qualunque mossa contro di lei. La tensione tra di loro sarà sempre più alta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 novembre 2024

Puntata di Domenica 10 novembre 2024

Don Romulo e Manuel, dopo aver analizzato alcuni dati, scoprono che Abel non era presente come medico a Cordova. Martina intanto prende carta e penna per scrivere a Leonor mentre Jana offre a Lope il suo aiuto per vincere il suo blocco emotivo, che gli impedisce di rivelare a Vera i suoi sentimenti. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 novembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.