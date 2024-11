La Promessa Anticipazioni 10 novembre 2024: Manuel scopre la verità su Abel. Il medico gli ha mentito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 10 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Manuel scoprirà che Abel gli ha mentito mentre Jana cercherà di aiutare Lope a vincere la sua paura di confessare a Vera i suoi sentimenti.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 10 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Manuel scoprirà che Abel gli ha mentito. Il marchese, grazie all’aiuto di Don Romulo, capirà che il medico non è mai stato sincero con lui; il dottore non ha infatti mai raggiunto Cordova per curare i feriti di un grave incendio. Il figlio di Don Alonso dovrà però capire il perché di così tante bugie. Intanto Martina prenderà carta e penna per scrivere a Leonor mentre Jana offrirà a Lope il suo aiuto per vincere il suo blocco emotivo, che non gli permette di rivelare a Vera i suoi sentimenti.

La Promessa Anticipazioni: Manuel scopre che Abel ha mentito

Manuel sospetta di Abel e fa bene! Il marchese ha capito che nei racconti del dottore ci sono delle incongruenze e la cosa lo ha messo in allarme. Il ragazzo si è quindi messo a indagare e ha chiesto a Don Romulo di procurargli delle vecchie pagine di giornale, in cui si parla dell’incendio scoppiato a Corbova. Il dottore ha sempre affermato di essere corso a curare i feriti del tremendo incidente ma la verità è ben altra. Manuel, dopo aver analizzato alcuni dati, capirà che il suo amico gli ha mentito per tutto questo tempo e che non è mai stato presente a Cordova. Il ragazzo dovrà scoprire perché gli abbia raccontato così tante bugie e dove sia realmente andato.

Anticipazioni La Promessa: Martina scrive a Leonor!

L’arrivo di Ayala ha scatenato il panico a La Promessa e sono in molti che non sopportano l’atteggiamento aggressivo e poco delicato del conte. Tra questi c’è Martina, che si è sentita insultata dal nobile, che l’ha accusata di non essersi saputa tenere un fidanzato così tanto importante com’era il duca de Carvajal y Cifuentes. La ragazza ha accusato il colpo e si è ritrovata a pensare a tutte le sue scelte. La giovane cercherà sostegno in Leonor, sua cugina, a cui scriverà una lettera. La ragazza sembrerà sapere dove la giovane figlia di Cruz e Don Alonso sia finita e potrebbe voler tenere questo segreto per proteggerla dalle ingerenze dei suoi genitori. Sarà così?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana in aiuto di Lope

Lope vorrebbe trovare il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti. Il ragazzo non ha ancora trovato il modo e il momento giusto per farlo e Jana correrà in suo soccorso. La giovane tenterà di aiutare l’amico a vincere il blocco emotivo che sembra trattenerlo e che non gli permette di correre dalla sua amata e rivelarle tutto l’amore che prova per lei. Jana spererà che con il suo intervento le cose migliorino e che il cuoco, al ritorno di Vera dalle terme, si faccia avanti. Ma succederà? Il rapporto tra i due giovane supererà ogni imbarazzo e ogni paura?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 al 10 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.