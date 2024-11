La Promessa Anticipazioni 9 novembre 2024: Manuel difende Jana dall'ira di Cruz e sfida apertamente sua madre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 9 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Manuel difenderà Jana da Cruz mentre Norberta, la moglie di Antonio, insulterà Simona.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Manuel difenderà Jana a spada tratta e non permetterà a sua madre Cruz di attaccare la ragazza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa vedrà suo figlio e la sua sguattera troppo vicini e, in preda all’ira, comincerà a sfogare la sua ira contro la giovane. Il marchesino, stanco dell’atteggiamento della madre, l’attaccherà pesantemente e la tensione tra loro crescerà a dismisura. Intanto Norberta, la moglie di Antonio, accuserà Simona di essere una madre degenere. Don Alonso impedirà ancora a Curro di lasciare la sua stanza, spaventato che il ragazzo corra ancora dei rischi.

La Promessa Anticipazioni: Manuel difende Jana

Jana ha subito una dura punizione ed è stata retrocessa a essere una semplice sguattera. La ragazza si è inimicata completamente la marchesa, che coglierà ogni occasione per infliggere tormenti alla sua odiata domestica. La prima occasione l’avrà quando troverà Jana fin troppo vicina a suo figlio. Cruz si arrabbierà moltissimo contro di lei e sfogherà su di lei tutta la sua ira ma stavolta dovrà affrontare Manuel. Il marchesino difenderà la sua amata a spada tratta e non permetterà alla madre di averla vinta. La tensione tra i due diventerà insostenibile e per la moglie di Don Alonso diventerà sempre più chiaro che Jana sia un nemico da battere anzi da eliminare.

Anticipazioni La Promessa: Simona umiliata!

Simona e Candela hanno accolto Virtudes a La Promessa, non permettendole di tornare a Lujàn da sola di notte. Al mattino, alla tenuta, si presenterà Norberta, la moglie di Antonio. La donna scoprirà che sua cognata è rimasta a dormire da sua madre e non ne sarà per nulla contenta. Presa da un attacco di ira, comincerà a insultare Simona e ad accusarla di essere una madre degenere, visto che ha abbandonato i suoi figli e non si è mai curata di tornare da loro. Per la cuoca sarà un duro colpo e farà sanguinare una ferita ancora aperta e dolorante. Riuscirà Simona a rivelare ai suoi ragazzi il vero motivo per cui li ha dovuti lasciare?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso è ancora in guardia

Don Alonso ha cominciato a pensare che quanto accaduto durante la battuta di caccia sia stato davvero un incidente. Questo passo indietro del marchese ha rassicurato Cruz, che ha seriamente temuto che il marito scoprisse tutta la verità e che venisse a scoprire tutti i suoi sporchi affari. La marchesa potrà tirare un sospiro di sollievo anche se Alonso non permetterà ancora a Curro di uscire dalla sua stanza, nonostante il ragazzo frema per tornare alla vita di tutti i giorni e Abel gli abbia dato il suo permesso. Il padre di Manuel penserà di dover ancora proteggere suo nipote da un possibile sicario ancora in circolazione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.