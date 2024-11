La Promessa Anticipazioni 8 novembre 2024: Petra sconvolta dalle parole di Ayala. Chi ha ucciso il suo Feliciano?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 l'8 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Petra sarà sconvolta dai sospetti di Ayala e vorrà scoprire la verità sulla morte del suo Feliciano.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda l’8 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete 4, Petra sarà sconvolta dalla rivelazione di Ayala. La donna non riuscirà a capire chi possa aver tentato di uccidere Curro e abbia alla fine causato la morte del suo povero Feliciano. In lei comincerà a farsi strada un sentimento di vendetta, che la porterà molto presto a voler indagare, insieme al suo ex amante, su cosa possa essere davvero successo quel giorno durante la battuta di caccia. Le sue ricerche porteranno alla scoperta di una verità che per lei sarà scioccante. Intanto Manuel riuscirà a proteggere Jana da un’inaspettata visita di Don Alonso nella camera di Curro. Il marchesino permetterà alla ragazza di non essere vista dal padre mentre andrà a fare visita al barone, che ha avuto un altro malore.

La Promessa Anticipazioni: Jana fa visita a Curro, nonostante il divieto

Jana ha subito una dura punizione. Cruz e Don Alonso si sono vendicati di lei e del suo comportamento. La ragazza ha disubbidito agli ordini dei marchesi e ha lasciato da solo Curro quando invece avrebbe dovuto occuparsi di lui e non abbandonarlo. La marchesa ha colto immediatamente l’occasione per punire la sua cameriera, che da tempo non sopporta e le ha impedito di avvicinarsi alle stanze nobili retrocedendola a una semplice sguattera. Quando però Jana scoprirà che Curro ha avuto un altro malore, non potrà non vederlo ed entrerà nella sua stanza. Peccato però che Don Alonso arrivi poco dopo e rischi di trovarla.

Anticipazioni La Promessa: Manuel salva Jana da un’altra punizione

Jana andrà a trovare Curro nella sua stanza per assicurarsi che stia bene e rischierà però grosso. Don Alonso entrerà nella camera del nipote per le sue stesse ragioni e rischierà di scoprire la cameriera, anzi ora la sguattera, di nuovo accanto al barone. Manuel interverrà in suo favore e impedirà al padre di accorgersi della presenza della ragazza accanto al letto di suo cugino. La giovane gliene sarà ovviamente molto grata e lui le assicurerà di volerle dare una mano in qualunque modo. Intanto proseguirà le sue indagini su Abel. Manuel sospetta del medico e crede che non sia stato per nulla sincero con lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra sconvolta dai sospetti di Ayala

Ayala ha rivelato a Petra i suoi sospetti. Il conte crede che quanto accaduto alla battuta di caccia non sia stato un incidente ma che ci sia stato qualcuno appostato per uccidere Curro e che Feliciano sia rimasto vittima di un terribile agguato. Le parole del nobile scuoteranno tantissimo la cameriera, che comincerà a voler sapere la verità a tutti i costi. E mentre Don Alonso inizierà a tornare indietro sui suoi passi e a convincersi che tutto sia stato frutto del caso, lei sarà pronta a scoprire cosa si cela dietro alla terribile morte di suo figlio. E quello che scoprirà, non le piacerà per niente, anzi le farà mettere tutta la sua vita e tutta la sua fedeltà in discussione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.