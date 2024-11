La Promessa Anticipazioni 6 novembre 2024: Manuel sospetta di Abel. Il medico è un bugiardo?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Manuel comincerà a sospettare che Abel gli nasconda qualcosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese si renderà conto di qualche incongruenza nel racconto di Abel e chiederà al maggiordomo di recuperare per lui alcuni vecchi giornali, sulle cui pagine si parla dell’incendio di Cordova. Intanto Salvador e Maria spingeranno Lope a dichiararsi con Vera mentre Don Alonso e Romulo, dopo aver indagato senza aver trovato nulla, cominceranno ad accettare l’ipotesi che gli eventi accaduti durante la battuta di caccia siano stati un incidente.

La Promessa Anticipazioni: Manuel indaga su Abel!

Abel comincerà a incutere un certo timore in Manuel. Il marchese noterà alcune incongruenze nel racconto del ragazzo, quello riguardante il terribile incendio scoppiato a Cordova, verso cui il medico si precipitò per curare i feriti. Il giovane inizierà a pensare che il dottore non sia stato del tutto sincero con lui, ma prima di lasciarsi andare a qualsiasi tipo di accusa, dovrà trovare le prove. Chiederà quindi a Don Romulo di procurargli alcuni vecchi giornali, nel quale si parla di questo terribile evento. Solo così potrà confrontare i racconti del suo amico con quelli dei giornalisti e scoprire se Abel sia stato o meno sincero e soprattutto capire perché, qualora fosse così, gli abbia mentito.

Anticipazioni La Promessa: Salvador e Maria spingono Lope a dichiararsi a Vera

Vera e Lope rischiano di allontanarsi. Nessuno dei due ragazzi è riuscito ancora a confidare all’altro di essersi innamorato. Per timidezza, per paura di fare qualcosa di sbagliato e di rovinare tutto, né il cuoco né la domestica hanno fatto il primo passo. Ora che Vera è lontana da La Promessa, Salvador e Maria avranno modo di parlare liberamente con il loro amico e spronarlo, una volta per tutte, a dichiararsi con la ragazza, appena lei sarà tornata alla tenuta. Vi anticipiamo che Lope continuerà a tentennare e a non trovare il coraggio necessario per dichiararsi alla sua innamorata e lei farà lo stesso. Riusciranno i due, prima o poi e prima che sia troppo tardi, a uscire allo scoperto e a coronare il loro amore?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso getta la spugna

Don Alonso ha giurato di stanare chi ha tentato di uccidere Curro. Il marchese è stato sin da subito convinto che suo nipote sia stato vittima di un agguato e che qualcuno lo voglia morto. Ma nelle sue indagini, nel quale è stato coinvolto anche Don Romulo, non ha trovato alcun indizio utile per avvalorare questa causa. Comincerà quindi a farsi lui l’idea che quanto accaduto durante la battuta di caccia sia effettivamente stato un incidente. Questo cambiamento farà ovviamente piacere a Cruz che si sentirà finalmente più tranquilla e non avrà più così tanta paura che il marito scopra che dietro a quanto successo c’è il suo zampino e quello di Don Lorenzo che, per evitare guai, ha già lasciato la tenuta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 al 10 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.