La Promessa Anticipazioni 5 novembre 2024: Petra rivela a Cruz della nascita di Feliciano ma omette la verità su Ayala!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 5 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Petra confesserà a Cruz altri dettagli sulla nascita di Feliciano ma senza dirle che Ayala è il padre del ragazzo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Petra rivelerà dei nuovi dettagli su Feliciano a Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera confesserà alla marchesa del concepimento e della nascita del figlio ma ometterà una parte molto importante del racconto. Non le dirà infatti che il padre del ragazzo è Ayala, appena arrivato alla tenuta e vecchio amico di suo padre. La marchesa si dimostrerà molto comprensiva con lei e sembrerà veramente dispiaciuta per il suo dolore. Intanto Catalina e Pelayo si godranno il relax delle terme ma qualcosa turberà il loro soggiorno. Si troveranno infatti davanti a mister Cavendish e il conte comprenderà che l’incontro non è casuale. Manuel prenderà le difese di Jana e non solo l’aiuterà nelle sue faticose mansioni ma criticherà anche le punizioni troppo severe, imposte dai suoi genitori.

La Promessa Anticipazioni: Petra rivela a Cruz alcuni dettagli sulla nascita di Feliciano

Petra ha confessato a Cruz che Feliciano era suo figlio e la marchesa è rimasta sconvolta da questa confessione. Colpita però dal dolore della sua cameriera e sentendosi segretamente in colpa - visto che il ragazzo è morto a causa di un suo piano - si è proposta di pagare il suo funerale e si è dimostrata molto affettuosa, a modo suo, con la sua domestica. La donna farà la stessa cosa quando Petra le confiderà altri dettagli sulla nascita del giovane e sarà inaspettatamente molto comprensiva. Ovviamente non verrà a scoprire che il padre di Feliciano è Ayala, il conte amico di suo padre, arrivato a La Promessa da pochi giorni, proprio per stare insieme alla donna che un tempo ha amato e che sembra essere ancora nel suo cuore.

Anticipazioni La Promessa: Catalina e Pelayo sconvolti dall’incontro con mister Cavendish

Catalina e Pelayo hanno ottenuto il permesso di passare delle vacanze alle terme. La presenza di Vera come dama di compagnia della marchesa ha convinto Don Alonso a lasciar partire la figlia ma la serenità della permanenza nel centro termale lascerà il posto all’inquietudine. I due ragazzi avranno un incontro molto spiacevole e inaspettato con mister Cavendish. Pelayo capirà subito che ne si tratta di un incontro fortuito, ma che l’inglese sta cercando di mettergli fretta e di costringerlo a tornare ad occuparsi dei loro affari, rimasti in sospeso per via delle nozze con la marchesina. Pure Catalina non sarà per nulla contenta di averlo incontrato e avrà il timore che ci sia qualcosa sotto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel difende Jana

Jana ha subito una dura punizione. Cruz si è vendicata di lei ed è stata spietata. La marchesa, in accordo con suo marito, ha retrocesso la ragazza a semplice sguattera. La domestica si è quindi ritrovata a dover svolgere tutte le faccende più dure alla tenuta e Manuel sarà molto preoccupato per lei. Il marchese la difenderà a spada tratta e per farle capire di essere dalla sua parte e di non aver mai voluto che i suoi genitori prendessero tali provvedimenti, le darà una mano con le faccende e criticherà aspramente quello che i marchesi le hanno fatto. Purtroppo, però non potrà fare altro per la sua amata, che dovrà subire senza poter fare nulla per migliorare la sua situazione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.