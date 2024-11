La Promessa Anticipazioni 4 novembre 2024: Una dura punizione per Jana. Cruz si vendica ed è spietata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 4 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Cruz e Don Alonso si vendicheranno di Jana retrocedendola a semplice sguattera.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Don Alonso e Cruz si vendicheranno di Jana e puniranno il suo comportamento. I marchesi non hanno potuto sopportare che la ragazza abbia lasciato la tenuta e abbia disubbidito ai loro ordini, abbandonando Curro, e decideranno di farla retrocedere a ruolo di sguattera. La ragazza dovrà quindi occuparsi dei lavori più infimi e duri della tenuta e sarà costretta a farlo nonostante sia Curro che Manuel cerchino di convincere i padroni di casa a non essere così duri. Catalina e Pelayo, intanto, si metteranno in viaggio verso le terme, con Vera a fare da dama di compagnia alla marchesina. Petra verrà assegnata ad Ayala come sua cameriera ma scoprirà che il conte ha usato un pretesto per poter passare del tempo insieme a lei a parlare di Feliciano. Simona e Candela decideranno di far dormire Virtudes a La Promessa affinché non torni da sola, di notte, in paese.

La Promessa Anticipazioni: Una dura punizione per Jana

Cruz è una furia e ha giurato di punire Jana per essersi permessa di disubbidire agli ordini dei suoi padroni. E così farà. La marchesa e Don Alonso non potranno perdonare la cameriera per il suo comportamento impulsivo e prenderanno dei seri provvedimenti. Una volta che la ragazza sarà tornata a casa, le riveleranno di aver deciso di retrocederla a semplice sguattera e di non voler nemmeno sentire le sue ragioni. Jana subirà la vendetta dei nobili, irritati con lei soprattutto perché ha lasciato solo Curro, che le era stato affidato per tenerlo d’occhio e impedire che qualcuno si avvicinasse a lui, tentando di fargli di nuovo del male. La giovane subirà questa punizione senza poterci fare nulla e non funzioneranno nemmeno le preghiere di Manuel e di Curro, che tenteranno di aiutarla.

Anticipazioni La Promessa: Catalina e Pelayo partono per le terme

Catalina e Pelayo sono prossimi alle nozze ma prima di concentrarsi sul loro matrimonio, hanno voluto organizzare un viaggio alle terme, per trovare ristoro. Cruz ha convinto Don Alonso a lasciarli partire, assicurando al marito che nessuno penserà male, visto che Vera farà da dama di compagnia alla figlia. I due innamorati si prepareranno al viaggio che riserverà delle grandi e poco piacevoli sorprese. Intanto Simona e Candela convinceranno Virtudes a fermarsi per la notte alla tenuta e a non rimettersi in cammino verso Lujàn da sola, al buio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Ayala vuole stare solo con Petra

Nelle puntate precedenti de La Promessa abbiamo scoperto che Ayala e Petra erano amanti e che il conte è il padre di Feliciano. Il nobile ha chiesto a Cruz di indicargli una persona fidata che potesse essere la sua cameriera personale e la marchesa gli ha consigliato Petra, acconsentendo che la sua domestica personale si occupasse di lui, fino a quando starà nella sua casa. In realtà Ayala, che sapeva già quale sarebbe stata la scelta della figlia del suo amico barone, voleva solo un pretesto per passare del tempo insieme alla sua ex amante e per parlare del loro bambino, caduto – per lui – in un agguato il cui vero obiettivo era Curro.

