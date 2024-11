La Promessa Anticipazioni 7 novembre 2024: Ayala rivela a Petra i suoi sospetti. Per lui Feliciano è stato ucciso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 7 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Ayala metterà una pulce nell'orecchio a Petra. Per lui Feliciano è stato ucciso! Cruz invece tirerà un sospiro di sollievo, visto che Don Alonso non vorrà continuare le indagini.

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Ayala parlerà con Petra e le rivelerà di essere convinto che quanto accaduto durante la caccia non sia un incidente. Il conte confesserà alla cameriera di essere d’accordo con i sospetti di Don Alonso e di voler scoprire, a tutti i costi, che cosa sia successo a suo figlio Feliciano. Intanto il marchese comincerà a tornare indietro sui suoi passi e a pensare che non ci sia alcun sicario appostato per uccidere Curro ma non permetterà ancora al nipote di uscire dalla sua camera, soprattutto non dopo che il ragazzo avrà avuto un brusco sbalzo di pressione. Manuel proseguirà con le sue indagini su Abel e sarà sempre più convinto che il dottore non gli abbia raccontato tutto. Cruz sarà invece molto contenta che suo marito abbia iniziato a rallentare e che non sia più ossessionato con le sue ricerche, mentre Maria fantasticherà ancora su una vita da ricca e condividerà con Salvador la sua idea di lasciare la tenuta per cominciare una vita insieme da un’altra parte. Alle terme, Catalina non riuscirà a togliersi dalla testa il brutto incontro con Mr. Cavendish, mentre Lope rivelerà a Jana di voler dichiarare il suo amore a Vera, ma si troverà bloccato.

La Promessa Anticipazioni: Ayala rivela i suoi dubbi a Petra.

Ayala si è fatta assegnare Petra come sua cameriera e lo ha fatto con la precisa intenzione di passare del tempo insieme a lei per parlare del loro figlio. Il conte e la cameriera avranno modo di discutere sul loro passato e sulla morte del povero Feliciano. Il nobile rivelerà alla sua ex amante, con cui condivide ancora dei forti sentimenti, di avere dei grossi sospetti e di pensare, come Don Alonso, che quanto accaduto durante la battuta di caccia non sia stato un incidente. Ayala condividerà con Petra l’idea che qualcuno volesse uccidere Curro e che Feliciano sia rimasto vittima di una trappola, non orchestrata per lui.

Anticipazioni La Promessa: Cruz tira un sospiro di sollievo

Don Alonso ha gettato la spugna e, non avendo trovato alcun indizio, si sta cominciando a convincere che quanto accaduto durante la caccia non sia stato un tentativo di assassinio. Nonostante questo, non permetterà a Curro - che sarà sempre più infastidito dal dover rimanere nella sua camera e chiederà ad Abel di parlare con suo zio - di lasciare la sua stanza e farà bene visto che il ragazzo, preso probabilmente dall’emozione, avrà un brusco calo di pressione e sarà costretto di nuovo a letto. Cruz invece sarà veramente contenta di questo cambiamento di rotta del marito. La marchesa ha avuto veramente paura che il consorte scoprisse che dietro a quanto accaduto c’è il suo zampino e quello di Don Lorenzo, ma ora che il marchese non è più intenzionato ad andare in fondo alla questione, potrà tirare un sospiro di sollievo. Intanto Lope rivelerà a Jana di voler dichiarare il suo amore a Vera ma si ritroverà di nuovo bloccato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina sconvolta dall’incontro con Mr. Cavendish

Manuel sospetta di Abel. Il marchese ha cominciato a indagare sul dottore, convinto che non gli abbia rivelato tutta la verità e che gli abbia mentito sulla sua partecipazione al salvataggio delle vittime dell’incendio Cordova. Il ragazzo si è fatto consegnare da Don Romulo alcuni ritagli di vecchi giornali in cui si parla di questo terribile incidente e ora vuole metterli a confronto con quanto raccontato dal dottore. Intanto alle terme, Catalina non riuscirà a ritrovare la pace a causa dell’incontro con Mr. Cavendish, che l’ha messa di cattivo umore e ha fatto riaffiorare i suoi sospetti su Pelayo. Maria invece continuerà a fantasticare sulla vita da ricca che potrebbe fare se usasse il denaro che ha trovato in soffitta. La ragazza condividerà con Salvador i suoi pensieri e gli dirà di avere in mente di lasciare la tenuta e di cominciare altrove insieme.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.