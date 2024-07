La Promessa Anticipazioni dal 4 al 10 agosto 2024: Jana rompe con Abel mentre Jimena cerca di riconquistare Manuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 4 al 10 agosto 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 4 al 10 agosto 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda dopo The Family alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica invece sarà trasmessa alle ore 15.30.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 4 al 10 agosto 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 4 al 10 agosto 2024, Curro si avvicina a Don Alonso e ottiene da lui la possibilità di occuparsi degli affari della tenuta. Cruz, tenuta all'oscuro di questa novità, si insospettisce e cerca di scoprire come mai il nipote abbia così tanto interesse verso lo zio. Manuel e Jimena sono sempre più in crisi. La marchesina tenta di recuperare il rapporto con il marito ma lui non vuole avere più a che fare con lei e continua a frequentare Jana di nascosto. Jana invece rompe con Abel e gli rivela di essere innamorata di un altro uomo. Don Romulo è malato ma vuole proseguire con il suo lavoro, senza curarsi. Lope parte per Madrid mentre Simona attende con ansia l'arrivo di Antonio, suo figlio.

Puntata di Domenica 4 agosto 2024

Mercedes fa una proposta a Manuel e gli chiede di trasferirsi nel loro palazzo insieme a Jimena. Il marchese rifiuta l’invito e continua a ribadire la sua posizione. Jana rivela a Maria della fuga con il suo innamorato mentre Romulo, spinto da Pia, chiede a Don Alonso di restituire a Lope il suo ruolo da cuoco. Il marchese non ha però alcuna intenzione di accontentarlo e il giovane accetta di partire per Madrid. Pelayo chiede a Catalina il permesso di chiamare il suo valletto, Jeronimo, alla tenuta. Mauro trova un fazzoletto sporco di sangue e capisce che appartiene a Romulo. Il cameriere glielo restituisce e trova il coraggio di chiedergli della sua salute. Mercedes è costretta a chiedere a Jana di preparare i bagagli della figlia per tornare a casa loro il prima possibile. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 agosto 2024.

Puntata di Lunedì 5 agosto 2024

Cruz vuole evitare lo scandalo e cerca di evitare che Jimena torni a casa dei suoi genitori. Jimena decide di dimenticare quanto accaduto con il marito ma Manuel non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi a lei. Il suo cuore appartiene a Jana ed è più che mai corrisposto. Curro ha scoperto che Don Alonso è il suo vero padre e vuole stargli più vicino possibile. Per questo chiede a Catalina di occuparsi lui della contabilità de La Promessa. Intanto la marchesina vuole passare ogni momento con Pelayo. Lope ha deciso di partire per Madrid e nonostante gli sforzi di Don Romulo, che ha cercato di farlo riassegnare alle cucine, il giovane si prepara a lasciare la tenuta. Simona è molto tesa per l’arrivo di suo figlio Antonio mentre Pia, scoperti i dubbi di Mauro sulla salute del maggiordomo, decide di indagare. Il capo dei camerieri si rifiuta però di dare qualsiasi spiegazione e anzi continua a dire di stare bene. Anche Martina, in evidente stato confusionale, mente sulla sua salute. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 5 agosto 2024.

Puntata di Martedì 6 agosto 2024

Martina è evidentemente scossa e sembra non godere di buona salute. La ragazza dice di sentirsi solo in colpa nei confronti di suo padre ma Margarita, in ansia, la fa visitare prima da Jana e poi da Abel. I due ragazzi capiscono che la marchesina non sta bene per via dell’uso eccessivo di alcol ma Martina nega di farne uso. Cruz cerca di mediare tra Jimena e Manuel ma soprattutto tenta di impedire alla cognata di mettersi in mezzo negli affari della sua famiglia. Le due arrivano di nuovo a una grossa discussione. Jimena capisce che Manuel le sta nascondendo qualcosa e che mente sulla vera ragione del suo viaggio. La ragazza chiede aiuto a Maria e Teresa, speranzosa di avere qualche informazione in più. Jana e Manuel intanto continuano a vedersi di nascosto e Maria mette in guardia la sua amica e le dice di guardarsi le spalle dalla marchesina. Curro non ha ricevuto il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta ma il ragazzo non demorde e decide di trascrivere, senza farsi vedere, dei dati dal libro contabile di Catalina. Il giovane avrebbe voluto che nessuno lo scoprisse ma Don Alonso se ne accorge e decide di intervenire. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 agosto 2024.

Puntata di Mercoledì 7 agosto 2024

Feliciano rivela a Petra si aver parlato con Teresa e di averle confessato dell’omicidio di suo padre. Petra si spaventa per le conseguenze che questa confessione potrebbe avere. Don Alonso accetta di affidare a Curro la contabilità de La Promessa ma chiede al ragazzo di non farne parola con la marchesa; Cruz non dovrà mai scoprirlo. Jimena si lamenta con la suocera del suo matrimonio e la donna cerca di invitarla a usare altre tattiche per conquistare il marito. Più tardi la donna confida a Don Lorenzo di non sopportare più la nuora ma il Capitano le ricorda che la ricchezza della tenuta dei Lujàn si basa sulle nozze tra suo figlio e la figlia dei Duchi. Per questo motivo deve stringere i denti e farsi piacere la giovane. Cruz gi dà retta e si convince a voler salvare il salvabile. Maria saluta Lope e sceglie di non dirgli nulla sui suoi sentimenti e di lasciarlo partire senza rimpianti. Don Alonso mette alle strette Mauro e lo spinge a confessare che Don Romulo non sta molto bene. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 agosto 2024.

Puntata di Giovedì 8 agosto 2024

Il socio di Pelayo sta per arrivare a La Promessa, sotto mentite spoglie. Il ragazzo chiede al conte di parlargli della servitù che sta per conoscere e da chi dovrà tenersi alla larga. Jimena chiede ancora spiegazioni a Manuel. La marchesa vuole sapere del suo viaggio ma soprattutto vuole riconquistarlo. La ragazza cerca di sedurlo ma il marchese si rifiuta categoricamente di cedere e le rivela che tra loro non potrà mai più esserci nulla se non un rapporto d’apparenza. Cruz comincia a osservare le mosse di Curro, incuriosita dall’improvviso interesse che il ragazzo ha per la gestione della tenuta mentre Petra si reca da Romulo, speranzosa di sapere qualcosa di più. Jeronimo arriva alla tenuta e Pelayo lo presenta a Catalina come il suo valletto personale. Lope saluta tutti i suoi amici prima di partire e in molti gli confermano la grande stima che hanno per lui. Curro sorprende Martina mentre esce dalla tenuta durante la notte e si insospettisce mentre Abel si reca dal maggiordomo per visitarlo ma lui si rifiuta di sottoporsi a qualsiasi accertamento. Feliciano rivela a Teresa di volersi recare alla Guardia Civile per confessare quanto successo con il padre. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'8 agosto 2024.

Puntata di Venerdì 9 agosto 2024

Cruz tiene d’occhio Curro infastidita ma anche incuriosita dallo strano avvicinamento del ragazzo a Don Alonso. La marchesa chiede a Petra di indagare sul fatto. Jimena peggiora la sua situazione con Manuel organizzando un pranzo a casa dei suoi genitori, senza prima consultare il consorte. Il marchese, per non essere maleducato, vi partecipa e sopporta la situazione senza fiatare ma si rende conto di non poter resistere a lungo. Simona confessa a tutti che le lettere che riceveva dai suoi figli erano false e che a scrivergliele era Don Carlos. I camerieri capiscono le motivazioni che hanno portato la cuoca a comportarsi in questo modo e le stanno vicino. Simona è commossa da questa dimostrazione d’affetto. Peccato però che l’arrivo di Antonio non la lasci per nulla serena. Romulo continua a lavorare non curandosi della gravità della sua malattia. Abel e Jana si fanno avanti per impedire che il maggiordomo abbia una grave ricaduta. Jana, nel mentre, decide di chiudere la sua relazione con il medico. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 agosto 2024.

Puntata di Sabato 10 agosto 2024

Romulo è svenuto e Abel è costretto a confermare che il maggiordomo ha una grave malattia polmonare, aggravatasi nel tempo. Nonostante questo, il domestico vorrebbe continuare a lavorare come nulla fosse. Jimena comincia a cambiare atteggiamento con Manuel e si dimostra comprensiva e amichevole. Il marchese non sembra gradire questo cambiamento e comincia a sospettare che sua moglie stia tramando qualcosa. Anche i marchesi sono stupiti dall’atteggiamento della giovane. La marchesina non si limita a questo anzi fa arrivare, direttamente dal Piemonte, tramite una sua amica, dei tartufi bianchi, di cui sa che suo marito è ghiotto. Certa di fargli piacere, la ragazza fa preparare dei gustosi canapé. Manuel continua però a mantenersi saldo sulla sua idea e a non volersi riconciliare con la moglie. Jana confessa ad Abel di non averlo raggiunto a Cordoba e di avere un altro uomo nella sua vita, di cui è profondamente innamorata. Il dottore le dimostra di capire la sua posizione e la ragazza tira un sospiro di sollievo. Curro riesce ad avvicinarsi a Don Alonso che sembra persino entusiasta di averlo al suo fianco. Il marchese gli propone di seguirlo a Puebla De Tera per sbrigare degli affari. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.