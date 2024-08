La Promessa Anticipazioni 7 agosto 2024: Don Alonso scopre che Romulo è malato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 7 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Don Alonso verrà a sapere da Mauro che Don Romulo è malato. Cruz aiuterà Jimena nonostante ormai non la sopporti più.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 7 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Don Alonso costringerà Mauro a rivelargli la verità su Don Romulo e sul suo strano comportamento. Il cameriere dirà al marchese che il maggiordomo non sta bene e che, molto probabilmente, è molto malato. Intanto Cruz, nonostante non sopporti più la capricciosa Jimena, cercherà di aiutarla a riconquistare Manuel. La marchesa vorrà salvare le finanze dei Lujàn, legate al matrimonio tra la giovane figlia dei duchi e il rampollo di casa. Curro otterrà di potersi occupare delle finanze della tenuta a patto che sua zia non lo venga mai a sapere. Maria vorrà che Lope parta senza pensieri e deciderà quindi di non rivelargli i suoi sentimenti. Feliciano confesserà a Petra di aver raccontato a Teresa del loro padre. La domestica sarà preoccupata per le conseguenze di questa scellerata confessione.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso scopre che Romulo sta male

I malesseri di Romulo stanno diventando sempre più evidenti e tutti tra i domestici sono in ansia. Il maggiordomo nega però di stare male e continua a lavorare senza sosta. Don Alonso si accorgerà che qualcosa non va e pungolerà Mauro affinché il cameriere gli confessi cosa sta accadendo. Il giovane sarà costretto a rivelargli i suoi dubbi sul suo superiore e gli rivelerà che molto probabilmente Romulo ha una grave malattia, che rifiuta di curare. Il marchese prometterà di intervenire per aiutare il suo valido collaboratore ma non sarà semplice convincerlo a farsi visitare. Curro intanto otterrà il desiderato permesso di occuparsi delle finanze della tenuta a patto che Cruz non lo venga mai a sapere.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 7 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda il 7 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Cruz aiuta Jimena a riconquistare Manuel

Jimena ha cambiato idea e ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e concedere a Manuel un’altra occasione. Peccato che il marchese non solo non sia pentito della sua fuga ma non voglia proprio avere più nulla a che fare con la moglie. La ragazza si lamenterà con Cruz dell’atteggiamento del figlio e la marchesa la spingerà a usare un'altra strategia se vorrà davvero riconquistare il consorte. La moglie di Don Alonso non riuscirà però a mascherare di non sopportare più la nuora ma Don Lorenzo le ricorderà che sul matrimonio tra Manuel e Jana si fonda ancora la ricchezza della famiglia Lujàn e per questo è necessario che lei faccia di tutto per mettere pace tra i due.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria lascia partire Lope senza rivelargli nulla

Maria deciderà di lasciar partire Lope senza nessuno pensiero in più per la testa. La ragazza sceglierà di non dirgli nulla sui suoi veri sentimenti e salutarlo senza confessargli nessuna verità. Feliciano invece metterà in allarme Petra. Il ragazzo confiderà alla donna di aver parlato a Teresa del loro padre e di averle confessato tutto. La cameriera sbiancherà e comincerà a preoccuparsi delle conseguenze che lo scellerato gesto del figlio potrà avere su di loro.

