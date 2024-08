La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2024: Jana lascia Abel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 9 agosto 2024. Nell'episodio della Soap Jana prenderà coraggio e affronterà Abel per rompere con lui. Cruz terrà d'occhio Curro per scoprire cos'abbia in mente il ragazzo.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 9 agosto 2024, alle ore 15.45, Cruz comincerà a essere sospettosa e incaricherà Petra di indagare sullo strano interessamento di Curro verso suo marito e verso le finanze della tenuta. La marchesa vorrà scoprire cosa i due uomini le nascondano. Jimena farà un altro passo falso con Manuel. La ragazza organizzerà un pranzo a casa dei suoi genitori senza consultare il marito e lo costringerà a fare buon viso a cattivo gioco. Simona confesserà a tutti che le lettere che riceveva non erano davvero inviate dai suoi figli. I suoi colleghi non si arrabbieranno anzi reagiranno alla notizia comprendendo le ragioni delle sue bugie. Romulo continuerà a lavorare senza sosta, non volendo rassegnarsi alla gravità della sua malattia mentre Jana prenderà coraggio e deciderà di lasciare Abel.

La Promessa Anticipazioni: Cruz tiene d’occhio Curro

Cruz si è accorta dello strano comportamento di Curro. La marchesa ha notato che il nipote non solo è desideroso di passare del tempo con suo zio Don Alonso – situazione che prima non era mai capitata – ma ha anche iniziato a interessarsi alle finanze della tenuta. La nobildonna ignora che il figlio di Eugenia abbia scoperto la verità sulle sue origini e che intende capire sempre di più sul suo passato e, curiosa ma soprattutto sospettosa, terrà d’occhio il ragazzo e sguinzaglierà Petra. Intanto Jimena – che ha cercato di sedurre Manuel – farà un altro passo falso con lui. La ragazza organizzerà un pranzo a casa dei suoi genitori senza interpellare il marito e lo costringerà a parteciparvi. Il Lujàn farà buon viso a cattivo gioco ma la cosa lo renderà ancora più nervoso.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 9 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa del 9 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jana lascia Abel

Manuel non riesce più a sopportare la situazione che si è creata con Jimena, soprattutto perché la ragazza non si rassegna a lasciarlo in pace. Il marchese vorrebbe risolvere con lei il più in fretta possibile, così da vivere serenamente il suo amore con Jana. Intanto la cameriera dovrà sistemare le cose con Abel e troverà finalmente il coraggio di chiudere la loro relazione. Come reagirà il dottore al desiderio della bionda di allontanarsi da lui? Simona rivelerà a tutti che le lettere che riceveva non erano scritte dai suoi figli ma da Don Carlos. I suoi colleghi capiranno cosa l’ha spinta a comportarsi in questo modo e le dimostreranno il loro affetto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Romulo sta sempre peggio

Don Alonso ha scoperto che Romulo è malato e ha dato il compito ad Abel di visitarlo. Il maggiordomo non ha alcuna intenzione di farsi controllare e continuerà a comportarsi come se nulla fosse. Il dottore e Jana saranno sempre più in ansia per lui e cercheranno di evitare che la sua situazione peggiori. Don Romulo potrebbe avere un rapido peggioramento e i due vorranno fare in modo che non crolli definitivamente. Purtroppo però le cose non andranno come da loro sperato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 al 10 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.