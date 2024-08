La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2024: Jimena cerca di sedurre Manuel ma per lei non c'è speranza!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’8 agosto 2024, Jimena tenterà di sedurre Manuel ma il marchese non le lascerà alcuna speranza. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda l’8 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Jimena cercherà di riavvicinarsi a Manuel, seducendolo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina si farà avanti con il marito e, seguendo i consigli di Cruz di cambiare strategia con il marito, cercherà di affascinarlo. Manuel, che ha ormai dichiarato il suo amore a Jana, le ribadirà di non voler più avere a che fare con lei e di non poterle dare quello che lei desidera. Cruz non capirà lo strano comportamento di Curro, inaspettatamente interessato al rapporto con Don Alonso e alla gestione della tenuta. La marchesa terrà d’occhio il nipote mentre Petra cercherà di scoprire qualche informazione da Don Romulo. Abel tenterà di visitare Romulo ma lui si rifiuterà di sottoporsi a qualunque controllo. Alla tenuta arriverà Jeronimo, il socio di Pelayo, che si spaccerà come suo valletto mentre Curro noterà Martina uscire in piena notte. Feliciano rivelerà a Teresa di volersi recare alla Guardia Civile per raccontare quanto successo al padre. Lope saluterà i suoi amici e saranno in tanti a dimostrargli la stima che provano per lui.

La Promessa Anticipazioni: Jimena cerca di sedurre Manuel

Jimena ha cambiato idea e ha deciso di tornare all’attacco con Manuel. La ragazza ha messo da parte il rancore nei confronti del marito e, seguendo i consigli di Cruz, penserà di adottare una nuova strategia per riconquistare il suo consorte. La marchesina cercherà di sedurlo, ma il Lujàn non si lascerà attrarre da lei. Il giovane le ribadirà di non avere più intenzione di avvicinarsi a lei e le confermerà di non poterle dare l’amore che lei desidera. Manuel sarà sempre più legato a Jana, con cui continuerà a vedersi di nascosto. Intanto Jeronimo, il socio di Pelayo, arriverà alla tenuta, non prima di essersi messo d’accordo con il conte, per nascondere la sua vera identità e per impedire che qualcuno scopra chi è davvero.

Anticipazioni La Promessa: Cruz tiene d’occhio Curro

Curro ha ottenuto di potersi dedicare alle finanze della tenuta. Don Alonso gli ha concesso di dargli una mano con gli affari a patto che Cruz non lo venga mai a scoprire. Nonostante i due stiano molto attenti, la marchesa si renderà conto che suo nipote ha sviluppato una strana attenzione sia verso suo zio sia verso gli affari de La Promessa. Sospettosa che ci sia dietro qualcosa, terrà d’occhio il figlio di Lorenzo e sguinzaglierà Petra, che cercherà di carpire informazioni da Don Romulo. Lope saluterà i suoi amici e tutti gli dimostreranno la grande stima che hanno per lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Romulo non vuole farsi visitare

Don Alonso ha scoperto che Romulo è malato. Non è più un mistero che il maggiordomo stia male ma nonostante il suo segreto non sia più tale, il cameriere si rifiuta di ammettere di non essere in forma. Abel si presenterà da lui per visitarlo ma Romulo gli impedirà qualsiasi controllo. Feliciano rivelerà a Teresa di volersi ripulire la coscienza e per farlo vorrà presentarsi alla Guardia Civile per raccontare quanto successo al padre. Curro intanto vedrà Martina uscire di notte dalla tenuta. Cosa avrà in mente di fare la marchesina?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.