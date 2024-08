La Promessa Anticipazioni 10 agosto 2024: Jana confessa tutta la verità ad Abel!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Jana rivelerà ad Abel di essere innamorata di un altro uomo mentre Jimena stupirà tutti con uno strano cambiamento di atteggiamento nei confronti di Manuel.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 agosto 2024, alle ore 15.30, Jana confesserà ad Abel tutta la verità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera rivelerà al dottore di non averlo seguito a Cordoba perché innamorata di un altro uomo. Il medico le dimostrerà comprensione e Jana potrà tirare un sospiro di sollievo. Intanto Jimena comincerà a cambiare atteggiamento con Manuel. Dopo aver fallito il suo tentativo di seduzione, la ragazza inizierà a mostrarsi comprensiva verso suo marito e la cosa risulterà strana e inquietante sia al marchese che ai suoi genitori. Romulo è svenuto e Abel gli diagnosticherà una malattia polmonare che – a causa della mancanza di cure – è diventata molto grave. Curro riuscirà non solo a occuparsi delle finanze della tenuta ma anche a essere chiamato da Don Alonso per accompagnarlo nel suo viaggio d’affari a Puebla de Tera.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela tutta la verità ad Abel

Jana ha lasciato Abel ma deve al ragazzo una spiegazione sulla sua decisione. La ragazza confesserà al dottore di aver fatto questa scelta e di non averlo seguito a Cordoba per via di un altro uomo presente nella sua vita e che lei ama sinceramente. Il medico le dimostrerà grande comprensione e permetterà alla giovane cameriera di tirare un sospiro di sollievo e di pensare di potersi dedicare, senza più preoccupazioni, al suo amore per Manuel. Intanto Jimena comincerà ad avere degli strani atteggiamenti con suo marito.

Anticipazioni La Promessa: Jimena preoccupa Abel e i marchesi

Jimena ha cercato di sedurre Abel ma non ha ottenuto nulla. Manuel le ha ribadito che tra loro non c’è più speranza e la loro relazione è ormai naufragata. La marchesina cambierà all’improvviso atteggiamento nei confronti del marito, si dimostrerà molto più comprensiva con lui e farà addirittura arrivare dei tartufi bianchi dal Piemonte, per far preparare delle prelibatezze molto amate dal consorte. Questo inaspettato atteggiamento renderà il Lujàn sospettoso e agitato e pure Cruz e Don Alonso non capiranno cosa stia accadendo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Romulo è molto malato

Don Romulo ha avuto uno svenimento. Abel e Jana hanno cercato di evitare che succedesse ma purtroppo senza successo. Il dottore riuscirà a visitare il maggiordomo e confermerà che l’uomo ha una grave malattia polmonare, che sarebbe potuta essere di semplice risoluzione se fosse stata presa in tempo. Nonostante questa dura verità, Don Romulo non intenderà fermarsi e continuerà a lavorare senza sosta. Riusciranno i suoi colleghi a fargli cambiare idea e a farlo riposare? Curro sarà molto contento. Il ragazzo riuscirà ad avvicinarsi moltissimo a Don Alonso, che gli chiederà di accompagnarlo a Puebla de Tera per svolgere alcuni suoi affari.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.