La Promessa Anticipazioni 5 agosto 2024: Jimena cambia idea e "perdona" Manuel mentre Pia mette alle strette Don Romulo!

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 5 agosto 2024, Jimena decide di perdonare Manuel e di cercare di riconquistarlo mentre Pia affronterà Romulo e vorrà sapere la verità sulla sua salute. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 5 agosto 2024, alle ore 15.45, ci rivelano che Jimena cambierà idea e deciderà di perdonare Manuel per il suo comportamento e dargli un’altra opportunità. Peccato che il marchese non ne voglia sapere e continui a frequentarsi con Jana di nascosto. Cruz cercherà di impedire che suo figlio cacci la moglie affinché non si scateni un enorme scandalo mentre Curro, scoperta la verità su Don Alonso, tenterà di avvicinarsi a lui e di passare più tempo vicino a suo padre. Il ragazzo chiederà a Catalina di occuparsi delle finanze della tenuta ma la ragazza gli dirà di no. Lope sarà in procinto di partire e Don Romulo proverà a convincere il marchese a riassegnare il ragazzo alle cucine, affinché decida di non andarsene. Pia, venuta a scoprire dei dubbi di Mauro, affronterà il maggiordomo in cerca di risposte sulla sua salute. Martina proseguirà nel negare di stare male mentre Simona attenderà con ansia e preoccupazione l’arrivo di Antonio suo figlio.

La Promessa Anticipazioni: Jimena perdona Manuel ma non c’è nulla da fare

Jana ha confessato a Maria della sua fuga d’amore. La ragazza è felice di come si stanno mettendo le cose con Manuel ed è certa che finalmente potranno trovare la felicità. Tutto questo grazie anche alla decisione del marchese di allontanarsi da Jimena, in partenza per la sua casa natale. La marchesina stupirà tutti cambiando idea e perdonando il marito per il suo comportamento. La giovane deciderà di mettere una pietra sopra e di dimenticare l’umiliazione subito ma soprattutto di provare a salvare il suo matrimonio. Peccato che il marchese non abbia alcuna volontà di riavvicinarsi alla moglie e voglia continuare a frequentare Jana, con cui si sta incontrando di nascosto. Cruz cercherà di impedire che Jimena se ne vada. Se davvero la ragazza tornerà a casa dei suoi genitori, sulla famiglia dei Lujàn si scatenerà lo scandalo.

Anticipazioni La Promessa: Curro vuole stare più vicino a Don Alonso, suo padre

Curro ha scoperto che Don Alonso è il suo vero padre. La lettera di Ramona è stata illuminante e ha permesso al ragazzo di fare luce sul suo passato. Ora Curro desidera passare sempre più tempo con il marchese e per riuscire a stargli più vicino, chiederà a Catalina di occuparsi della contabilità della tenuta. Intanto Don Romulo chiederà al marchese di riassegnare Lope alla cucina, affinché il ragazzo non faccia davvero le valigie e lasci La Promessa per il prestigioso impiego che gli è stato offerto a Madrid. Purtroppo il maggiordomo non otterrà quello che vuole. Simona sarà sempre più in pensiero per l’arrivo del figlio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia vuole la verità da Don Romulo

I sospetti di Mauro si sono fatti sempre più pesanti. Il cameriere ha avvertito Pia e le ha rivelato di aver paura che Don Romulo stia male. La governante affronterà personalmente il suo collega, che però smentirà di essere malato e continuerà a lavorare senza sosta. Martina negherà con forza di sentirsi male e di aver qualche pensiero che la tormenta. La ragazza fingerà di essere solo molto triste per la morte del padre. Catalina cercherà di passare sempre più tempo con Pelayo, del quale si è follemente innamorata.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.