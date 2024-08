La Promessa Anticipazioni 4 agosto 2024: Jana confessa a Maria la sua fuga d'amore con Manuel mentre Jimena se ne va!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 4 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Jana confesserà a Maria della sua fuga d'amore con Manuel mentre Mercedes preparerà il ritorno di Jimena nel loro palazzo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 agosto 2024, alle ore 15.30 su Canale5, Maria riuscirà a farsi rivelare tutta la verità da Jana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che la cameriera confesserà alla sua amica di essere fuggita con Manuel, a bordo del suo aereo. Maria sarà contenta e preoccupata allo stesso tempo e prometterà di mantenere questo segreto. Intanto Mercedes cercherà di convincere Manuel a trasferirsi nel loro palazzo insieme a Jimena ma il marchese si rifiuterà. La duchessa, ormai convinta che il matrimonio di sua figlia sia in crisi e che non ci sia nulla da fare, farà preparare i bagagli per andarsene. Pelayo chiederà a Catalina il permesso di invitare alla tenuta il suo valletto, Jeronimo, mentre Mauro troverà un altro fazzoletto sporco di sangue e stavolta troverà il coraggio di affrontare Don Romulo e di chiedergli della sua salute.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela tutto a Maria!

Manuel e Jana sono fuggiti insieme e la loro passione è finalmente scoppiata. I due ragazzi hanno dovuto fare ritorno alla tenuta e Maria ha subito capito che la sua amica non si è recata a Cordoba con Abel e ha cercato di capire cosa avesse combinato. Jana troverà il coraggio di confessarle quello che è successo e le rivelerà di essere molto felice per quello che è accaduto con il marchese. Maria la metterà in guardia e le chiederà di stare attenta alle sue mosse, soprattutto perché Jimena è sul piede di guerra e chiede costantemente di sapere dove sia andato il marito dopo la festa in maschera.

La Promessa Anticipazioni: Mercedes decide di portare via Jimena

Jimena non ha sopportato la fuga di Manuel ma soprattutto non ha tollerato che il ragazzo abbia ballato tutta la notte con un’altra donna e che al ritorno alla tenuta non abbia dormito nella loro stanza da letto. La marchesina si sente umiliata e Mercedes, sua madre, è arrivata a La Promessa per aiutarla e sostenerla. Davanti all’ennesimo rifiuto da parte di Manuel di riavvicinarsi alla moglie e al duro No al suo trasferimento al palazzo dei duchi, la duchessa chiederà a Jana di fare i bagagli della figlia e si preparerà a tornare nella suo palazzo con la ragazza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro affronta Don Romulo

Mauro troverà il coraggio di affrontare Don Romulo e di chiedergli spiegazioni sulla sua salute. Il cameriere sarà più che mai convinto che il maggiordomo stia male dopo aver trovato un altro fazzoletto sporco di sangue. Romulo continuerà a negare di stare male e vorrà lavorare senza fermarsi. Intanto Pelayo chiederà a Catalina di poter invitare alla tenuta il suo valletto Jeronimo. La marchesina glielo concederà ma finirà per accogliere in casa un uomo che non è chi dice di essere. Lope invece sarà in procinto di partire per Madrid, dove – grazie a Margarita - ha trovato un impiego in una cucina di un cuoco molto famoso della Capitale.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.