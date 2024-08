La Promessa Anticipazioni 6 agosto 2024: Abel e Jana preoccupati per Martina. La marchesina è dipendente dall'alcol

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 6 agosto 2024. Nell'episodio della Soap Abel e Jana confermeranno che Martina ha problemi con l'alcol mentre Jimena interrogherà Maria e Teresa per sapere dove sia fuggito Manuel.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 6 agosto 2024, alle ore 15.45, Abel e Jana saranno molto preoccupati per Martina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina negherà di stare male fisicamente e attribuirà i suoi malesseri al senso di colpa provato nei confronti di suo padre. Il medico e la cameriera saranno invece convinti che la ragazza stia esagerando con l’alcol e che debba essere aiutata. Intanto Cruz cercherà di mediare tra suo figlio e Jimena sia per non perdere l’appoggio dei duchi sia per impedire a Margarita di averla vinta. Jimena cercherà di capire dove Manuel sia fuggito e per avere qualche informazione in più si rivolgerà a Maria e Teresa. La Fernandez metterà in guardia Jana dalle indagini della marchesina e le chiederà di stare molto attenta. Curro non otterrà il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta ma deciderà comunque di trascrivere alcuni dati del libro contabile di Catalina. Il ragazzo cercherà di non farsi scoprire ma non ci riuscirà. A rendersi conto di quello che sta facendo sarà Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Manuel in ansia per Martina

Sono giorni che Martina si comporta in modo strano. Margarita è molto in ansia per lei e chiederà ad Abel e Jana di visitare la figlia, convinta che sia malata. La marchesina negherà di stare male ma la verità sarà ben diversa. Il dottore e la cameriera confermeranno che la giovane non si sente solo in colpa per quanto accaduto con il padre ma ha cominciato a far abuso di alcol. La sua è diventata una vera e propria dipendenza, per cui dovrà essere aiutata. Intanto Cruz continuerà a mediare tra Jimena e Manuel, nella speranza che sulla sua famiglia non si scateni un altro scandalo ma anche per impedire che Margarita continui a mettere zizzania tra i ragazzi.

Anticipazioni La Promessa: Maria mette in guardia Jana, Jimena sta indagando

Jimena ha cambiato idea e ha deciso di mettere da parte il suo risentimento verso il marito. La ragazza vuole riconquistare Manuel ma vuole anche sapere cosa sia successo dopo la festa in maschera. La marchesina si è convinta che suo marito non sia stato sincero e che le abbia nascosto la vera natura del suo viaggio. Visto che il consorte non vuole dirle dove si sia recato, deciderà di chiedere informazioni a Maria e Teresa. La Fernandez correrà a informare Jana per metterla in guardia. La cameriera dovrà stare attenta alle sue mosse ma soprattutto dovrà tenere nascosta, ora più che mai, la sua relazione con il marchese.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro si mette nei guai?

Curro ha scoperto che Don Alonso è il suo vero padre e ha cominciato a desiderare di conoscerlo più a fondo. Per passare più tempo con lui, ha chiesto a Catalina di potersi occupare delle questioni finanziarie della tenuta. Ricevuto un no come risposta, il giovane ha comunque preso l’iniziativa di trascrivere alcuni dati del libro contabile e di farlo di nascosto. Peccato però che Don Alonso lo colga sul fatto. Il marchese ne sarà infastidito o accetterà che il nipote si intrometta in queste faccende?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.