Nella puntata de La Promessa in onda il 2 settembre 2025 su Rete4 vedremo Vera pronta all'azione. La farà pagare a suo padre? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap.

Vera vuole fermare suo padre, una volta per tutte. Le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 2 settembre 2025 alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che la ragazza penserà di denunciare il Duca una volta per tutte. A lei si unirà Marcelo, desideroso di liberarsi dell’uomo che lo terrorizza più al mondo e che potrebbe distruggerlo. I due ragazzi saranno pronti ad agire ma Teresa e Lope, preoccupati di pesanti ripercussioni, li fermeranno. La cameriera però, stanca di aspettare, escogiterà un altro piano. Manuel troverà un modo per aiutare Julia e José Juan a risolvere il loro conflitto e lancerà un ultimatum al suo ospite mentre Catalina, scoperto che Pelayo la osserva, chiederà a Martina di organizzarle un incontro con il suo ex promesso sposo. Ma vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Vera vuole denunciare suo padre, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 settembre 2025, Vera non potrà più sopportare di stare con le mani in mano. Dopo che suo padre si è presentato alla tenuta e dopo aver capito che anche Marcelo ha un conto in sospeso con lui, un uomo perfido e spregevole, ha deciso di entrare in azione. I due camerieri uniranno le forze per denunciare il Duca alla Guardia Civile ma Lope e Teresa li tratterranno, preoccupati per loro. Vera non sopporterà di essere stata frenata e mediterà un nuovo piano per fermare il suo terribile genitore, con cui ha un conto in sospeso da tempo.

La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2025: Manuel aiuta Julia!

Julia è stanca di tutto quello che le sta succedendo e soprattutto non sopporta di essere una pedina di scambio. La ragazza ha chiesto chiarimenti sia a Curro che a Manuel, desiderosa di non essere più usata come un oggetto e il marchesino si farà avanti per aiutarla a risolvere il suo conflitto con José Juan. Manuel imporrà però anche un ultimatum al nuovo arrivato, che non dovrà più spadroneggiare come sin’ora ha fatto. Il ragazzo spererà di risolvere i dissidi così come di ritrovare Jana, fuggita all’improvviso lasciandolo nella disperazione più totale.

La Promessa: Catalina vuole un incontro con Pelayo

Catalina sta male e Simona l’ha spinta a consultare il prima possibile un medico. La marchesina è preoccupata per i suoi malesseri ma è anche convinta che molto di questo sia legato al dolore per la fuga di Pelayo. Martina le ha rivelato che il conte la osserva da lontano e che lei gli ha intimato di stare lontano dalla sua amata cugina, che lei non vuole vedere più soffrire. Catalina non è una persona che lascia le cose in sospeso, ormai lo sappiamo, e quindi questa rivelazione la spronerà a chiedere a Martina di organizzare un incontro con il suo ex promesso sposo, in modo tale da scoprire cosa abbia da dirle e perché continui a tenerla d’occhio nonostante la decisione terribile che ha preso.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.