La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2025 su Rete4 vedremo Pia spaventata dalle voci che circolano sulla moglie di Don Ricardo. Sarà vero che è ancora viva? Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

Petra ha fatto centro con Pia e le ha messo una terribile pulce nell’orecchio. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che la governante cercherà di scoprire la verità sulla moglie di Don Ricardo e gli chiederà se sua moglie sia ancora viva oppure no. Il maggiordomo confermerà quanto ha sempre detto ovvero che la madre di Santos è morta anni prima. Intanto Marcelo, Teresa e Vera spereranno che il segretario del Duca non abbia riconosciuto il ragazzo mentre Curro e Matilde continueranno a ribadire la loro decisione di non sposarsi. Questo porterà José Juan a prendere una decisione spaventosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga su Don Ricardo e sua moglie

Petra vuole sabotare Pia e Don Ricardo e vuole impedire che la sua rivale ritrovi la felicità. La governante non può sopportare che la cameriera, che odia da sempre, possa avere un nuovo amore e che lo abbia per giunta trovato in uno dei maggiordomi. Ha quindi trovato un modo per ostacolare il loro amore o meglio per far stranire Pia. Le ha infatti confidato di aver scoperto che la moglie di Ricardo è ancora viva e che quindi lei sta frequentando, di fatto, un uomo sposato. Questa sua affermazione ha fatto colpo e ha messo Pia in allarme. La donna domanderà al suo innamorato di dirle la verità sulla madre di Santos e lui continuerà a sostenere che la sua consorte sia morta e sepolta.

Marcelo spera di essere salvo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

L’arrivo del Duca de Carril a La Promessa ha sconvolto Vera e Marcelo. La ragazza, pur di non servire suo padre, si è tagliata una mano e la ferita – purtroppo per lei – è più grave di quanto immaginasse. Marcelo ha timore invece che durante il loro incontro, il segretario del Duca lo abbia riconosciuto e che possa tornare a tormentarlo. I due giovani spereranno che le cose non si complichino, non ora che hanno deciso di prendersi la loro rivincita.

La Promessa: José Juan pronto a fare una pazzia

Curro e Julia non vogliono sposarsi. I due ragazzi non si amano e non desiderano un matrimonio da loro ritrovato ingiusto. Curro ha affrontato più volte Don Lorenzo, dicendogli che è desideroso quanto lui di non rivederlo mai più ma non per questo dirà di sì a delle nozze imposte mentre Julia non vuole più essere un fantoccio nelle mani del fratello di Paco. L’atteggiamento dei ragazzi farà infuriare sempre di più José Juan, che finirà per prendere una decisione drastica e pericolosissima, che metterà nei guai qualcuno di inaspettato…

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.