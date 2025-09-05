TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?

Silvia Farris
8

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2025 su Rete4 vedremo Pia spaventata dalle voci che circolano sulla moglie di Don Ricardo. Sarà vero che è ancora viva? Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga. Don Ricardo le sta mentendo?

Petra ha fatto centro con Pia e le ha messo una terribile pulce nell’orecchio. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che la governante cercherà di scoprire la verità sulla moglie di Don Ricardo e gli chiederà se sua moglie sia ancora viva oppure no. Il maggiordomo confermerà quanto ha sempre detto ovvero che la madre di Santos è morta anni prima. Intanto Marcelo, Teresa e Vera spereranno che il segretario del Duca non abbia riconosciuto il ragazzo mentre Curro e Matilde continueranno a ribadire la loro decisione di non sposarsi. Questo porterà José Juan a prendere una decisione spaventosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2025: Pia indaga su Don Ricardo e sua moglie

Petra vuole sabotare Pia e Don Ricardo e vuole impedire che la sua rivale ritrovi la felicità. La governante non può sopportare che la cameriera, che odia da sempre, possa avere un nuovo amore e che lo abbia per giunta trovato in uno dei maggiordomi. Ha quindi trovato un modo per ostacolare il loro amore o meglio per far stranire Pia. Le ha infatti confidato di aver scoperto che la moglie di Ricardo è ancora viva e che quindi lei sta frequentando, di fatto, un uomo sposato. Questa sua affermazione ha fatto colpo e ha messo Pia in allarme. La donna domanderà al suo innamorato di dirle la verità sulla madre di Santos e lui continuerà a sostenere che la sua consorte sia morta e sepolta.

Marcelo spera di essere salvo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

L’arrivo del Duca de Carril a La Promessa ha sconvolto Vera e Marcelo. La ragazza, pur di non servire suo padre, si è tagliata una mano e la ferita – purtroppo per lei – è più grave di quanto immaginasse. Marcelo ha timore invece che durante il loro incontro, il segretario del Duca lo abbia riconosciuto e che possa tornare a tormentarlo. I due giovani spereranno che le cose non si complichino, non ora che hanno deciso di prendersi la loro rivincita.

La Promessa: José Juan pronto a fare una pazzia

Curro e Julia non vogliono sposarsi. I due ragazzi non si amano e non desiderano un matrimonio da loro ritrovato ingiusto. Curro ha affrontato più volte Don Lorenzo, dicendogli che è desideroso quanto lui di non rivederlo mai più ma non per questo dirà di sì a delle nozze imposte mentre Julia non vuole più essere un fantoccio nelle mani del fratello di Paco. L’atteggiamento dei ragazzi farà infuriare sempre di più José Juan, che finirà per prendere una decisione drastica e pericolosissima, che metterà nei guai qualcuno di inaspettato…

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru svergogna Hikmet e "salva" Harika!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru svergogna Hikmet e "salva" Harika!
Grande Fratello Vip, ex vippona tuona contro gli influencer a Venezia: "Ma perché andate? Io mi vergognerei"
news VIP Grande Fratello Vip, ex vippona tuona contro gli influencer a Venezia: "Ma perché andate? Io mi vergognerei"
Stefano De Martino, la critica di Aldo Grasso: "E' stato sopravvalutato"
news VIP Stefano De Martino, la critica di Aldo Grasso: "E' stato sopravvalutato"
Forbidden Fruit Anticipazioni 6 settembre 2025: Zeynep nel panico, Hira ha perso le staffe!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 6 settembre 2025: Zeynep nel panico, Hira ha perso le staffe!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 settembre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 settembre 2025: Li insulta Poppy, è guerra tra le sorelle Nozawa!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 settembre 2025: Li insulta Poppy, è guerra tra le sorelle Nozawa!
Cecilia Rodriguez, tra gravidanza e ritocchi: “Non ho mai rifatto nulla, tranne il seno… e mi sono pentita”
news VIP Cecilia Rodriguez, tra gravidanza e ritocchi: “Non ho mai rifatto nulla, tranne il seno… e mi sono pentita”
Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas gela e ricatta Ridge, ricadrà nella pazzia se lui non sposerà Taylor!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas gela e ricatta Ridge, ricadrà nella pazzia se lui non sposerà Taylor!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV