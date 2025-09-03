La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2025: Maria bacia Padre Samuel!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 settembre 2025 su Rete4 vedremo Maria lasciarsi andare con padre Samuel... e ora? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap.

Maria cederà ai suoi impulsi più irrefrenabili. Nella puntata de La Promessa in onda il 4 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la Fernandez non riuscirà a trattenere la sua attrazione per padre Samuel e mentre passeranno del tempo insieme, sempre per occuparsi dei bisognosi, gli stamperà un bacio sulle labbra. Intanto Don Alonso rifiuterà di entrare in società con il Duca De Carril nonostante le insistenze di Don Lorenzo mentre Cruz comincerà a temere che la telefonata e le calle ricevute siano opera di Leocardia, la sua peggiore nemica. Tra Don Ricardo e Pia le cose miglioreranno di giorno in giorno e il maggiordomo cercherà di recuperare il suo rapporto con Santos. Petra, decisa a non far guadagnare terreno alla sua rivale in nessun modo, le metterà la pulce nell’orecchio rivelandole che la moglie di Don Ricardo è viva. Intanto alla tenuta arriverà la notizia che all’ospedale è ricoverata una ragazza in stato di incoscienza. Manuel spererà possa trattarsi di Jana. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2025: Maria bacia Samuel

Maria ha cambiato idea su padre Samuel e ha cominciato ad aiutarlo nelle sue opere di bene. La ragazza ha inziato anche a provare una certa attrazione per il sacerdote, che le ha confessato di aver preso i voti non per sua vocazione ma per necessità. I suoi genitori, molto poveri, lo hanno spronato a trovare salvezza tra le mura di un seminario e in effetti, grazie a questo suggerimento, il ragazzo si è salvato. Colpita dal suo racconto e dalla sua avvenenza, Maria si è affezionata a lui e nella puntata de La Promessa del 4 settembre 2025, gli scoccherà un bacio sulle labbra, lasciandolo senza parole. E ora?

La Promessa Anticipazioni: Cruz trema… la sua peggior nemica è ancora viva?

Don Alonso confermerà a suo cognato di non aver alcuna intenzione di entrare in società con il Duca de Carril, nonostante quest’ultimo e Don Lorenzo, durante il loro incontro alla tenuta, gli abbiano dato forti garanzie. Il marchese non vorrà impegnarsi in altri affari, che non lo lasciano nemmeno tanto sereno. Cruz invece comincerà a tremare. La marchesa si convincerà che la telefonata e le calle arrivate siano opera di Leocardia, la sua più grande nemica.

Di Leocardia vi abbiamo già parlato e vi anticipiamo che la donna sarà una spina nel fianco per Cruz come mai nessuno fino a ora.

Jana è stata ritrovata? Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana è scomparsa e alla tenuta c’è il panico. Manuel non si dà pace e così i domestici, preoccupati per la ragazza. Maria ha rivelato al marchesino di aver scoperto che la signora Ros, l’istitutrice, non è stata chiamata per aiutare la sua amica ma bensì per sabotarla e costringerla alla resa, così come è alla fine successo. Manuel si è infuriato con sua madre, che ha ovviamente negato ogni tipo di coinvolgimento, mentendo spudoratamente. Il giovane rampollo dei marchesi spererà di ritrovare presto la sua amata e quando arriverà la notizia che all’ospedale è stata ricoverata una ragazza trovata in stato di incoscienza, si precipiterà in clinica, speranzoso che si tratti di Jana. Intanto Don Ricardo e Pia continueranno la loro relazione e il maggiordomo tenterà di ricucire il suo rapporto anche con Santos. Per impedire che questo accada e che la sua nemica l’abbia vinta, Petra rivelerà a Pia che il suo innamorato è ancora sposato visto che sua moglie è viva e vegeta. La cameriera rimarrà senza parole.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.