La Promessa Anticipazioni 1° settembre 2025: Catalina sta male, Simona è molto preoccupata...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° settembre 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Catalina non si sentirà bene e Simona correrà in suo soccorso. Cosa sta succedendo?

Dopo la fine della sua relazione con Pelayo, Catalina è particolarmente sensibile e sia Martina, che Manuel, Curro e soprattutto Simona, le stanno accanto. Sarà proprio la cuoca a preoccuparsi di lei nella puntata de La Promessa in onda il 1° settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4. La marchesina – che della cuoca si fida ciecamente e la considera come una figura materna – le confiderà di essere tormentata da incubi e da dolori allo stomaco. Simona le consiglierà di rivolgersi al medico per scoprire cosa le stia succedendo. Intanto Cruz festeggerà la fuga di Jana e gioirà davanti a Don Alonso, soddisfatta di essere riuscita nel suo intento di cacciare la ragazza. La marchesa sarà convinta che ora il loro figlio sposerà una donna del suo rango. Samuel confesserà a Maria il motivo per cui è entrato in seminario. Ma vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 1° settembre 2025: Simona preoccupata per Catalina

Catalina non vuole arrendersi e il suo coraggio ha reso la sua famiglia fiera di lei. Martina sta facendo di tutto per proteggere la cugina e ha intimato a Pelayo, che ha stanato a osservare la sua ex compagna, di starle alla larga. La marchesina non ha voluto dire nulla alla sua cuginetta, già particolarmente turbata e in parte farà bene visto che Catalina continuerà a stare male e a sentire degli strani fastidi. La ragazza si confiderà con Simona e le racconterà di essere tormentata non solo da incubi, che non la fanno riposare come dovrebbe ma anche da strani e forti dolori allo stomaco. La cuoca la spronerà a rivolgersi il prima possibile al suo medico per scoprire cosa stia accadendo e non correre alcun rischio.

Cruz gioisce per la fuga di Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana è fuggita e Manuel è disperato. Il ragazzo ha cercato conforto in suo padre ma il marchese non ha potuto dargli la mano che lui desiderava. Il nobile non può permettere che il suo erede sposi una donna comune e per salvare il marchesato è necessario che questo matrimonio non avvenga. Con la sparizione dell’ex cameriera le cose si sono sistemate e Cruz gioirà con suo marito per essere riuscita nel suo intento. La marchesa ha fatto di tutto per ostacolare la ragazza e fiaccarla, tanto da assoldare la signora Ros, un’istitutrice ferrea, che ha fatto il suo lavoro e pare aver centrato l’obiettivo. I due marchesi non vedranno l’ora di trovare una nuova sposa, degna del loro rango.

La Promessa Anticipazioni: Samuel rivela a Maria perché ha preso i voti

Don Lorenzo e José Juan sono sempre più spietati e Julia ne sta pagando le conseguenze. La ragazza cercherà di capire che intenzioni abbiano gli uomini della sua vita e vorrà chiarezza una volta per tutte da Curro. Intanto Samuel rivelerà a Maria perché ha preso i voti. Il sacerdote confesserà di essere entrato in seminario non per vocazione ma perché spinto dai suoi genitori, determinati a salvarlo dalla povertà. La Fernandez ne rimarrà molto colpita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.