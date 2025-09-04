TGCom24
La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 settembre 2025 su Rete4 e che vedrà Manuel speranzoso, come non mai, di aver ritrovato la sua Jana. Sarà così?

La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!

Manuel correrà in ospedale speranzoso che la ragazza trovata sia la sua Jana. Le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 5 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che il marchesino spererà con ogni forza di poter riabbracciare la sua amata mentre Cruz, convinta che sia proprio l’ex cameriera, sarà disperata. I domestici aspetteranno con ansia di avere informazioni dal marchesino anche loro desiderosi di riabbracciare la loro amica. Catalina deciderà di chiudere per sempre con Pelayo e di dimenticarsi di lui. Prima però di voltare pagina racconterà a Simona dei piani del conte, orchestrati da Cruz. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Manuel preoccupato per Jana!

Jana è sparita e per Manuel è stato un duro colpo. Il ragazzo ha sperato sin dall’inizio che la sua amata tornasse a casa ma purtroppo così non è avvenuto. Maria lo ha messo ancora più in allarme rivelandogli che Cruz e la signora Ros invece che aiutare Jana, hanno fatto di tutto per sabotarla e per costringerla a lasciare La Promessa. Il marchesino ha quindi affrontato sua madre, inferocito. Cruz ha ovviamente negato ogni cosa e ha anzi ribadito di aver tentato di far sentire a proprio agio la sua futura nuora.

Manuel spera di riabbracciare Jana, ecco cosa vedremo nella puntata del 5 settembre 2025

Manuel spera con tutte le forze che la sua amata torni a casa e correrà in ospedale dopo aver scoperto che è stata ricoverata una ragazza, ritrovata priva di sensi. Il marchesino spererà che sia la sua Jana e così spereranno anche i domestici, molto in ansia per la loro amica. Cruz invece, convinta di ritrovarsi la sua nemica di nuovo sotto lo stesso tetto, sarà infuriata e non riuscirà a nascondere il suo fastidio. Ma sarà davvero Jana la giovane ritrovata?

La Promessa: Catalina vuole dimenticare Pelayo

Catalina ha cacciato Pelayo e stavolta per sempre. La marchesina non può perdonare il conte per quello che ha fatto e non solo il suo abbandono sull’altare. La ragazza è furiosa con lui per aver fatto il doppio gioco e per aver tramato con Cruz, alle sue spalle. Catalina deciderà di voltare pagina e di dimenticare il suo amore per sempre. Prima di farlo però confiderà a Simona i piani del conte e della sua matrigna, che non ha mai smesso di cercare di liberarsi di lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.

