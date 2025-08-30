La Promessa Anticipazioni 31 agosto 2025: Don Lorenzo affila i coltelli, Curro deve essere punito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che i protagonisti dell'episodio della Soap saranno Don Lorenzo e Pia. L'uno sarà impegnato in una vendetta con i fiocchi mentre per l'altra ci saranno finalmente belle notizie.

Don Lorenzo non vede l’ora di liberarsi di Curro e nella puntata de La Promessa in onda il 31 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il Capitano cercherà di salvare la faccia con José Juan e negherà con forza che suo figlio abbia avuto o abbia una relazione con Martina. Il fratello di Paco si lamenterà con lui per le voci che circolano sui due ragazzi e per essere stato deriso per questo e il De La Mata, deciso ad avere la sua vendetta e a non perdere l’occasione di cacciare il baronetto, gli permetterà di punirlo. Intanto Manuel sarà disperato per l’assenza di Jana e cercherà la comprensione di Don Alonso, rivelandogli il suo amore sincero per la fidanzata. Pia invece confiderà alle cuoche e a Teresa di aver fatto pace con Don Ricardo e di essersi, finalmente, riavvicinata a lui. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 31 agosto 2025: Don Lorenzo vuole vendetta su Curro!

Curro e Julia/Matilde non si sono ancora sposati e i due ragazzi tentennano ancora, preoccupati per il fatto di non essere davvero innamorati. José Juan è molto infastidito ma a dargli noia sono soprattutto le voci che circolano sulla relazione tra Martina e Curro e c’è chi lo ha persino deriso con queste informazioni. Il fratello di Paco ne parlerà con Don Lorenzo, che andrà su tutte le furie. Per non perdere l’occasione di liberarsi del “figlio”, il Capitano negherà ogni cosa ma soprattutto darà a José Juan il permesso di punire il baronetto per le sue mancanze di rispetto. Il De La Mata non vedrà l’ora di liberarsi del peso del giovane che gli è stato imposto da Eugenia e che non ha mai davvero amato.

Manuel cerca conforto in Don Alonso, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana se n’è andata e Manuel è disperato. Cruz finge di essere sconvolta ma in realtà è felice come una Pasqua. Sì perché è riuscita nel suo intento di allontanare la ragazza, piegata dalle dure lezioni della signora Ros e dalla sua incapacità di abituarsi alle questioni di famiglia. Il marchesino non si è ancora arreso, vuole ritrovare la sua amata a ogni costo e spera che lei torni presto. Amareggiato anzi proprio ferito, cercherà conforto e sostegno in Don Alonso, a cui confiderà quanto amore provi per Jana e quanto desideri una vita insieme a lei. Il marchese si muoverà a compassione e comincerà a sostenere le decisioni del suo erede?

La Promessa Anticipazioni: Pia annuncia di aver fatto pace con Don Ricardo

Pia e Don Ricardo si sono riavvicinati. I due sono riusciti finalmente a chiarirsi e anzi il maggiordomo ha trovato la forza di perdonare la sua amata, che non ha mai voluto fargli del male. Pia ha dovuto mentire pure a lui per non invischiarlo in una situazione complessa, da cui pure lei ha fatto fatica a uscire ma il fatto che abbia coinvolto Don Romulo e non lui, l’uomo che l’amava, ha ovviamente ferito Ricardo. Ma tutto sembra finalmente acqua passata tanto che la madre di Diego confiderà alle cuoce e a Teresa la lieta notizia e le informerà del suo rinnovato rapporto con il loro capo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.