La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2024: Manuel tenta di ricucire con Jana ma lei non ne vuole più sapere!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Manuel cerca di convincere Jana ad accettare il suo regalo mentre Petra fa un dolce regalo a Teresa.

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2024 su Rete4, alle ore 19.35, Manuel spingerà Jana ad accettare comunque il suo regalo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese tenterà di convincere la cameriera a lasciare da parte la loro rottura e ad andare avanti, nella speranza che torni il sereno. Intanto Petra regalerà a Teresa una preziosa mantella, dono della marchesa mentre Simona sentirà tantissimo la mancanza di Candela e spererà che la sua amica torni presto. Curro si presenterà in salotto urlando e chiedendo l’aiuto di un medico.

La Promessa Anticipazioni: Manuel vuole fare pace con Jana ma lei dice NO

Jana non ha gradito il regalo di Manuel. La ragazza ha ritenuto inopportuno il gesto del marchese e lo ha spinto a riprendersi il fermaglio e a non permettersi più un simile approccio con lei. La ragazza è stata molto chiara; tra loro è finita e non intende tornare sui suoi passi. Non desidera più soffrire a causa sua e della presenza sempre costante e ingombrante di Cruz nella vita del marchese. Il ragazzo vorrebbe però convincerla a dar loro un’altra opportunità e tenterà con un timido approccio. Le chiederà scusa per il dono ma le chiederà comunque di tener il fermacapelli. Jana accetterà?

Anticipazioni La Promessa: Petra fa un dolce regalo a Teresa

Teresa ha detto Sì a Feliciano e i due ragazzi si sposeranno presto. Petra è molto contenta che suo figlio abbia trovato la felicità ma non si sente ancora pronta a rivelare a Cruz che il giovane cameriere è il suo bambino e non suo fratello. Questo dettaglio sta facendo soffrire moltissimo il ragazzo, che vorrebbe che sua madre uscisse finalmente allo scoperto. Petra si rifiuterà di affrontare un simile argomento con la sua amata marchesa ma farà un dolce regalo a Teresa. Le donerà una mantella preziosa, dono a sua volta della signora Lujàn, e le prometterà di occuparsi personalmente del suo abito da sposa. La domestica sarà molto contenta di indossare un così dolce pensiero da parte della suocera e non vedrà l’ora che arrivi il giorno del suo matrimonio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona sente la mancanza di Candela

Simona ha accettato l’aiuto di Vera in cucina ma non riesce a scrollarsi di dosso la tristezza per la partenza di Candela. La cuoca sente la mancanza della sua amica e teme che non torni più. Si è infatti convinta che la sua collega abbia raggiunto Don Carlos e che per questo non voglia più fare ritorno alla tenuta. I suoi colleghi cercheranno di rincuorarla. Intanto Curro si presenterà in salotto urlando di aver bisogno dell’aiuto di Abel. Cosa sarà successo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.