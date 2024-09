La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2024, Puntate su Canale5 e Rete4: Salvador minaccia Jeronimo con un coltello!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 30 settembre 2024 su Canale5 e Rete4. Negli episodi della Soap, Cruz continuerà ad affilare le armi per uccidere Curro mentre Salvador minaccerà Jeronimo con un coltello.

Doppio appuntamento con La Promessa per il 30 settembre 2024. La Soap andrà in onda alle ore 16.20 su Canale5 ma anche alle ore 19.35 su Rete4, segnando il definitivo spostamento delle vicende di Jana e Manuel sul quarto Canale Mediaset. Le Anticipazioni degli episodi che vedremo ci rivelano che Cruz e Don Lorenzo saranno sempre più determinati a liberarsi di Curro e faranno di tutto perché la battuta di caccia si trasformi in tragedia. Catalina cercherà di chiarire con Pelayo e di evitare che il giovane sia ancora arrabbiato con lei mentre Jeronimo si scuserà con Lorenzo per il furto. Don Alonso penserà di seguire i suggerimenti di suo nipote mentre Simona spererà che Candela torni presto alla tenuta. Salvador affronterà Jeronimo e lo minaccerà con un coltello.

La Promessa Anticipazioni: Cruz pronta a uccidere Curro

Cruz ha detto NO al ritorno di Maria e si appresta a uccidere Curro. La marchesa ha solo questo piano in mente e vuole liberarsi del nipote il prima possibile. La recente ascesa del ragazzo al titolo di Barone de Linaja è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato la donna a pensare di far fuori il giovane. Lei e Don Lorenzo hanno escogitato di far finire in tragedia la battuta di caccia che si svolgerà a breve e di simulare un terribile incidente in cui il baronetto perderà la vita. Nulla potrà fermarli dal mettere a segno il loro micidiale colpo.

Anticipazioni La Promessa: Simona teme che Candela se ne sia andata per sempre

La cucina della tenuta è una valle di lacrime. Candela ha lasciato la tenuta per recarsi da una persona che ha bisogno del suo aiuto e Simona si è convinta che la sua amica non tornerà mai più. La cuoca è disperata e inconsolabile e nemmeno l’incoraggiamento dei suoi colleghi è utile per farla riprendere. Teresa a Feliciano sono felici per il loro matrimonio, che verrà celebrato molto presto mentre Pia e Don Romulo vorrebbero che Maria tornasse al più presto ma dovranno vincere l’ostacolo rappresentato da Cruz.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador minaccia Jeronimo con un coltello

Jeronimo si scuserà con Don Lorenzo per il furto e Pelayo – con cui Catalina sta cercando di chiarire e di trovare la pace, dopo avergli detto NO al loro matrimonio – prometterà di punire il suo valletto. Peccato però che l’uomo si aggiri ancora per la tenuta mentre Maria è costretta a stare lontana da La Promessa, accusata di furto e scacciata dalla marchesa in persona. Questa situazione sarà talmente pesante e assurda, da spingere Salvador a fare un gesto inaspettato. Il ragazzo prenderà un coltello e minaccerà Jeronimo. Intanto Don Alonso prenderà sul serio il suggerimento di Curro di parlare con il segretario del re per risolvere la questione del business delle confetture e dei rapporti con Cavendish.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.