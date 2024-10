La Promessa Anticipazioni 5 ottobre 2024: Don Lorenzo mette Pelayo e Jeronimo in difficoltà!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Don Lorenzo costringerà Pelayo a cacciare Jeronimo. Per i due soci si metterà molto male! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 5 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Don Lorenzo costringerà Pelayo a prendere immediati provvedimenti su Jeronimo. Il cognato di Cruz chiederà al conte di allontanare, immediatamente, il suo valletto dalla tenuta, facendogli riconsegnare le chiavi del magazzino a Don Romulo. Pelayo non potrà purtroppo rifiutarsi ma questa richiesta metterà lui e il suo socio in grandi guai. Catalina informerà tutti i domestici che né lei né Manuel né Martina sono riusciti a convincere Cruz a richiamare Maria. Non ci sarà più speranza per la Fernandez?

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo costringe Pelayo a cacciare Jeronimo

Pelayo ha promesso di punire Jeronimo per il furto ma non ha ancora preso provvedimenti. Don Lorenzo e Margarita, stupiti che il conte non abbia ancora agito, penseranno a un modo per mettere i due uomini – che stanno tenendo d’occhio da tempo – con le spalle al muro. Il conte costringerà l’Anil a cacciare il suo valletto dalla tenuta e di non farlo mai più tornare a casa dei marchesi. Gli ordinerà di fargli pure restituire le chiavi del magazzino e di non avere più nulla a che fare nemmeno con la faccenda del business delle marmellate, che continuerà a tenersi nelle terre di Don Alonso. Questa richiesta metterà in difficoltà i due soci.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo e Jeronimo in difficoltà

Pelayo non potrà rifiutarsi di seguire gli ordini di Don Lorenzo, non dopo quello che è successo e non senza scatenare sospetti. Il conte dovrà quindi allontanare Jeronimo e fargli restituire le chiavi del magazzino a Don Romulo, che le affiderà a Feliciano. L’innamorato di Catalina capirà di essere in grande difficoltà. Le cose si metteranno molto male per lui e il suo socio, che non potranno più svolgere indisturbati le loro operazioni clandestine nelle terre di Don Alonso. I due dovranno trovare presto una soluzione a questo inaspettata difficoltà. Come ne usciranno? Cosa si inventeranno per non rischiare di dover rinunciare ai grossi introiti della vendita delle armi?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina non ha buone notizie per Salvador

Salvador non demorde ma purtroppo il suo desiderio di rivedere Maria alla tenuta potrebbe non realizzarsi. Catalina confesserà a tutti che né lei, né Manuel né Martina sono riusciti a convincere Cruz a cambiare idea. La marchesina confermerà che la sua matrigna non ha alcuna intenzione di riassumere la Fernandez e che è ferma sulle sue posizioni. Non tornerà indietro sui suoi passi, né ora né mai. Per i domestici sarà una bruttissima notizia e comincerà a serpeggiare il dubbio che per la cameriera non ci sia più speranza di tornare al suo lavoro. Che disdetta!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 settembre al 6 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.